الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في جاهزية التنقل الكهربائي

احتلت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي، متفوقة على الأسواق الغربية الكبرى مثل اليابان وأستراليا وقوى الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل.

ويصنف مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي الذي أعدته شركة ((آرثر دي ليتل))، الدول من حيث جاهزية مركباتها الكهربائية. وذكر المؤشر: يأتي موقع الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في المؤشر، في إطار على جهودها بمجال التنقل الكهربائي؛ رغم التحديات التشغيلية والمالية والتكنولوجية، وفي دبي وحدها، يتمثل الهدف في توفير 42 ألف سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2030.

وارتفع إجمالي عدد محطات الشحن في الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية إلى نحو 700 محطة، مع التخطيط لمزيد من النمو لتحقيق طموح 2030.

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