Thursday, 09 November 2023 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في جاهزية التنقل الكهربائي

11/8/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتلت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي، متفوقة على الأسواق الغربية الكبرى مثل اليابان وأستراليا وقوى الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل.

ويصنف مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي الذي أعدته شركة ((آرثر دي ليتل))، الدول من حيث جاهزية مركباتها الكهربائية. وذكر المؤشر: يأتي موقع الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في المؤشر، في إطار على جهودها بمجال التنقل الكهربائي؛ رغم التحديات التشغيلية والمالية والتكنولوجية، وفي دبي وحدها، يتمثل الهدف في توفير 42 ألف سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2030.

وارتفع إجمالي عدد محطات الشحن في الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية إلى نحو 700 محطة، مع التخطيط لمزيد من النمو لتحقيق طموح 2030.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08112023000110011019ID1107397387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث