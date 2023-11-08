الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في جاهزية التنقل الكهربائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتلت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي، متفوقة على الأسواق الغربية الكبرى مثل اليابان وأستراليا وقوى الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل.
ويصنف مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي الذي أعدته شركة ((آرثر دي ليتل))، الدول من حيث جاهزية مركباتها الكهربائية. وذكر المؤشر: يأتي موقع الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في المؤشر، في إطار على جهودها بمجال التنقل الكهربائي؛ رغم التحديات التشغيلية والمالية والتكنولوجية، وفي دبي وحدها، يتمثل الهدف في توفير 42 ألف سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2030.
وارتفع إجمالي عدد محطات الشحن في الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية إلى نحو 700 محطة، مع التخطيط لمزيد من النمو لتحقيق طموح 2030.
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