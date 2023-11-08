منصور بن محمد: «جلفود للتصنيع» يتيح فرصاً غير محدودة

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، معرض ((جلفود للتصنيع 2023)) في دورته الأكبر منذ انطلاقه، وتستمر حتى اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة، وبحضور قادة وخبراء وصُنّاع القرار في قطاع الأغذية لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء في المنطقة والعالم.

وأشاد سموه باختيار الدورة الحالية من المعرض التركيز على أحد أهم مواضيع الساعة، وهو استدامة الغذاء، تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ((كوب 28)) ، وبما يواكب الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة دبي لملف الاستدامة، خاصة في مجال الغذاء، مثنياً سموه على حجم المشاركات العالمية في المعرض الرائد، بما له من أهمية استراتيجية، مثمناً سموه الأثر الإيجابي للحدث كمنصة حيوية تفتح فرصاً غير محدودة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تخدم تطوّر أحد أهم القطاعات الحيوية في العالم على أسس مستدامة.

دبي وجهة الفعاليات المتخصصة

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل ((إكس)):((زرت اليوم (أمس) معرض ((جلفود للتصنيع 2023)) واطّلعت على أحدث الحلول والتقنيات الغذائية والتي تقدمها أكثر من 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة من حول العالم... المعرض الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي يركز في دورته الأكبر هذا العام على الاستدامة الغذائية بما يتماشى مع عام الاستدامة واستعداداتنا لاستضافة العالم في كوب 28...)).

وأضاف سموه: ((نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الحدث الذي يؤكد من جديد أن دبي هي الوجهة الأولى للفعاليات المتخصصة)).

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، التي رافقه خلالها هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من منتجات وخدمات تتعلق بمختلف جوانب سلسلة توريد الأغذية والمشروبات، وتشمل القطاعات الرئيسية للمكونات والمعالجة والتغليف وحلول سلسلة التوريد والتحكم.

كما اطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة، والتغليف والتحكم، والأتمتة، وما يوفره المعرض من ابتكارات وحلول الميكنة الحديثة لقطاع الأغذية، والتي ترسم في مجملها الملامح المستقبلية لقطاع إنتاج الغذاء وتعزز سلاسل التصنيع، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ويواكب جميع احتياجات القطاع ضمن نطاقه العالمي.

واستمع سموه إلى شرح في عدد من الأجنحة التي شملتها الجولة حول أبرز التقنيات المتقدمة لحلول سلسلة التوريد المتكاملة والتكيف الرقمي، والأفكار المبتكرة لتطوير القطاع، بما فيها الآليات التي تضمن تحسين الكفاءة التشغيلية، واعتماد الممارسات المستدامة في مختلف المراحل الإنتاجية وما يقدمه ذلك من دعم لقطاع الأغذية والمشروبات.

منصة عالمية

ويُشكّل معرض ((جلفود للتصنيع)) منصة عالمية تجمع الصناع وخبراء قطاع الأغذية والشركات الإقليمية والعالمية، ويصاحب الحدث هذا العام ثلاث فعاليات رئيسية تشمل: معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية المعرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق العلامات التجارية للسلع الغذائية وغير الغذائية وتوسيع رقعة انتشارها، ومهرجان المأكولات المتخصصة الرائد لخبراء تحضير المأكولات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، الحدث التجاري الأبرز في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز