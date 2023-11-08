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استدعاء نجل بايدن وشقيقه إلى الكونغرس للتحقيق

11/8/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت لجنة في الكونغرس الأمريكي، تسيطر عليها المعارضة الجمهورية، نجل جو بايدن وشقيقه، أمس، في إطار تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس عن منصبه.

ويتهم الجمهوريون، الذين يشكّلون الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، الرئيس الديمقراطي بالكذب على الشعب الأمريكي بشأن الشؤون التجارية المثيرة للجدل لابنه الأصغر هانتر في الخارج، وهو ما ينفيه الرئيس بشكل قاطع.

وقال رئيس اللجنة جيمس كومر، في بيان: «تابعت لجنة التحقيق بمجلس النواب المسار المالي، وجمعت سلسلة من الأدلة التي توضح كيف كان جو بايدن على علم بمخططات استغلال النفوذ التي تديرها عائلته، وشارك فيها، واستفاد منها».

واستدعى النائب الجمهوري البارز نجل الرئيس وشقيقه جيمس بايدن للمثول أمام الكونغرس في مطلع ديسمبر لاستجوابهما بشأن هذه الأدلة. ويلقى هذا التحقيق معارضة شديدة من الديمقراطيين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار: «إنه تحقيق مستمر منذ عام، ولم يكشف عن أدنى مخالفة للرئيس، بكل بساطة لأنه لا توجد أي مخالفة».

وليس أمام التحقيق أي فرصة للنجاح تقريباً، لكنه قد يسبب مشكلات لبايدن في ضوء ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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