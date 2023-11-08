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الجيش الأوكراني: صاروخ باليستي روسي يصيب سفينة تجارية في البحر الأسود

11/8/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأوكراني أن صاروخاً باليستياً أطلقته روسيا أصاب، أمس، سفينة تجارية في البحر الأسود، وهو هجوم نادر قد يهدد بتقويض مرور الصادرات الرئيسة مثل الحبوب.

وأصيبت السفينة في ميناء بيفديني، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته. ويعد الميناء مركزاً رئيساً لشحنات الحبوب الأوكرانية، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الجيش الأوكراني، عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «استمراراً لإرهابه ضد السفن المدنية، أطلق العدو بشكل خبيث صاروخاً مضاداً للرادار من طراز (كيه اتش-31 بي) باتجاه أحد الموانئ البحرية في منطقة أوديسا من طائراته الجوية التكتيكية في البحر الأسود»، ولم يشر الجيش الأوكراني إلى اسم المنشأة.

وأضاف أن الصاروخ أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري كانت تدخل إلى الميناء، ما أسفر عن مقتل مرشد بحري أوكراني وإصابة أربعة، بينهم ثلاثة مواطنين فلبينيين، من أفراد الطاقم وموظف بالميناء.

ووفقاً لمنصة «فيسيل فايندر» المعنية برصد حركة الملاحة البحرية، كانت عدة سفن ترفع علم ليبيريا تبحر صوب موانئ بالبحر الأسود في منطقة أوديسا أثناء الهجوم.

ورفضت روسيا، في يوليو، تمديد اتفاق دولي كان يهدف إلى ضمان ممر آمن للسفن التي تحمل صادرات زراعية أوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

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