غوتيريش: عدد القتلى في غزة يُظهر خطأ في العملية الإسرائيلية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، أن عدد المدنيين الذين قُتلوا في قطاع غزة يُظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف غوتيريش: «عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية، يتضح بالضرورة وجود خطأ ما».

وأضاف: «من المهم أيضاً أن نجعل إسرائيل تدرك أنه ليس من مصلحتها ظهور صورة يومية رهيبة عن الاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن «هذا لا يدعم إسرائيل أمام الرأي العام العالمي».

وقارن غوتيريش بين عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة وعدد القتلى من الأطفال في الصراعات بأنحاء العالم التي يقدم الأمين العام تقارير عنها سنوياً إلى مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية، واصفاً غزة بأنها أصبحت «مقبرة للأطفال».

وأردف: «لدينا في غزة آلاف القتلى من الأطفال خلال أيام قليلة، وهو ما يعني وجود خطأ واضح في أسلوب تنفيذ العمليات العسكرية».

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن 10569 شخصاً قُتلوا حتى الآن، 40 في المئة، منهم أطفال.





اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يعلن فرار 50 ألف مدني من شمالي غزة

زعيم المعارضة في إسرائيل: لا حدود زمنية لهجوم غزة

وزارة الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح الحدودي لظروف أمنية

لأول مرة منذ 1982.. إسرائيل تنشر فرقة كاملة من جنود احتياطها

الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز