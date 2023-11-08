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صفارات الإنذار تدوي بالسفارة الأمريكية في العراق

11/8/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أشخاص في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تقع بها السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، أن صفارات الإنذارات دوَّت للتحذير من هجوم محتمل مساء أمس، لكن لم ترد تقارير عن وجود آثار لمقذوفات أو ضحايا.

ولم يرد متحدث باسم السفارة الأمريكية ومسؤول أمني بالحكومة العراقية على طلبات للتعليق.

والقوات الأمريكية والدولية الموجودة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى، في ظل شن عشرات الهجمات على قواعدها في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن أغلب الهجمات فشلت في بلوغ أهدافها بسبب قوة أنظمة الدفاع.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بملاحقة المسؤولين عن الهجمات، بما في ذلك الهجمات على ثلاث قواعد عسكرية في العراق تستضيف مستشارين للتحالف الدولي.

ومن بين هذه القواعد قاعدة عين الأسد في غرب العراق، وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقاعدة حرير في أربيل.

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