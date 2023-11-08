وزارة الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح الحدودي لظروف أمنية

أعلن فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أُغلق أمس بسبب ظروف أمنية غير محددة، لكن مسؤولين أمريكيين يعملون مع مصر وإسرائيل لإعادة فتحه.

ومعبر رفح، الذي تسيطر عليه مصر ولا يقع على الحدود مع إسرائيل، هو النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات منذ أن شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً وحصاراً على غزة، رداً على هجوم شنَّه مسلحو حماس من القطاع الساحلي يوم السابع من أكتوبر.

وتوقفت عمليات إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر المعبر يومي السبت والأحد بعد قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف كانت متوجهة إلى رفح، لكن المعبر فُتح مجددا يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال باتيل، في إفادة صحفية: «ما نفهمه هو أنه نظراً على الظروف الأمنية، فإن معبر رفح الحدودي يظل مغلقاً اليوم».

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر الذي تسيطر عليه مصر على فترات منتظمة، حتى يتسنى دخول المساعدات لقطاع غزة واستمرار مغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

وأضاف أن أكثر من 400 مواطن أمريكي وأفراد عائلاتهم ومقيمين دائمين خرجوا حتى الآن من غزة، منذ أن بدأ حاملو جوازات السفر الأجنبية المغادرة عبر معبر رفح الأسبوع الماضي.

وأضاف: «هذا الوضع متقلب بشكل لا يصدق. لقد تم فتح المعبر الحدودي في كثير من الأحيان وسمح بالخروج الآمن للمواطنين الأجانب الذين سعوا إليه».

وحثت واشنطن إسرائيل على الموافقة على هدنة إنسانية حتى يتسنى تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال باتيل إن 81 شاحنة تحمل المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة عبرت إلى القطاع أول من أمس، ليصل إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى نحو 650 منذ التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإعادة فتح المعبر في 21 أكتوبر.





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