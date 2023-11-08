لأول مرة منذ 1982.. إسرائيل تنشر فرقة كاملة من جنود احتياطها

نشرت إسرائيل، لأول مرة منذ 1982، فرقة كاملة من جنود احتياطها خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن فرقة كاملة من جنود الاحتياط تشارك في العملية البرية التي يقوم بها الجيش في قطاع غزة. وتتألف الفرقة عادة من 10 آلاف جندي على الأقل.

وقال الجيش: «هذه هي أول مرة منذ حرب لبنان عام 1982 يتم فيها نشر فرقة كاملة من جنود الاحتياط في أرض العدو».

وأوضح أن الفرقة 252، التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة منذ يوم السبت، تتألف من أربع كتائب مشاة وكتيبة مدرعة.

وتشارك وحدات أخرى في حملة الجيش للقضاء على حركة حماس في القطاع.





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