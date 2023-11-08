وزير المالية والاقتصاد الوطني: دور هام لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في رفد مسارات التنمية الاقتصادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الهام الذي يضطلع به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في رفد مسارات التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، منوهاً وزير المالية والاقتصاد الوطني بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بقطاع الاتصالات الرقمية ورفده بكافة المقومات الداعمة له بما يعزز اسهامه في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم، عادل محمد درويش مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أكد الشيخ سلمان على أهمية مواصلة تطوير بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على توفير أفضل الحلول التقنية المبتكرة ، منوهاً بدور المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات في تعزيز التعاون الإقليمي العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وإسهاماته البارزة في مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشياً مع آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع ، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.