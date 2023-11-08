وزير المالية والاقتصاد الوطني: دور هام لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في رفد مسارات التنمية الاقتصادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الهام الذي يضطلع به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في رفد مسارات التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، منوهاً وزير المالية والاقتصاد الوطني بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بقطاع الاتصالات الرقمية ورفده بكافة المقومات الداعمة له بما يعزز اسهامه في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم، عادل محمد درويش مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أكد الشيخ سلمان على أهمية مواصلة تطوير بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على توفير أفضل الحلول التقنية المبتكرة ، منوهاً بدور المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات في تعزيز التعاون الإقليمي العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وإسهاماته البارزة في مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشياً مع آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع ، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
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