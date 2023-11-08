عضو ثالثة الشمالية: صرف أكياس القمامة كل 3 أشهر مع زيادة أجهزة الصرف يخفف العبء عن المواطنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
قال ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري ان عملية صرف أكياس القمامة كل 3 أو 6 أشهر بدلًا من كل شهر سيخفف العبء عن المواطنين.
وأضاف بأنه يعتزم طرح هذا الطلب في الاجتماعات القادمة للمجلس البلدي بغية رفعه للجهة المعنية لتنظيم آلية توزيع أكياس القمامة مع زيادة أجهزة صرف الأكياس ومراعاة جودة الأكياس.
وبرر هذا الطلب لتخفيف العبء عن المواطنين وتلافي مشكلة قلة أجهزة صرف الأكياس وتعطلها بإلإضافة إلى تخفيف الضغط على مراكز توزيع أكياس القمامة حال عطل الأجهزة التي تقوم بصرف الأكياس.
وأشار بأن هذا الطلب أو المقترح سيخدم الكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة الشمالية جراء التمدد العمراني المتسارع ومن الممكن أن يعمم على بقية المحافظات الأخرى بعد نجاح التجربة.
ولفت إلى ان زيادة أجهزة صرف أكياس القمامة في المواقع التي تشهد التجمعات سيوفر الجهد والوقت بالنسبة للمواطنين وسيسهم في تعزيز الثقافة البيئية وزيادة الاهتمام في الحفاظ على النظافة العامة.
ويتطّلع الدوسري لتحقيق هدف عملية برمجة أجهزة صرف الأكياس بالعمل على تطويعها لتزويد المستحقين بعدد 3 رزم كل ثلاثة أشهر بدلاً من رزمة واحدة فقط في كل شهر.
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