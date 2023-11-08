عضو ثالثة الشمالية: صرف أكياس القمامة كل 3 أشهر مع زيادة أجهزة الصرف يخفف العبء عن المواطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قال‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬صرف‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬سيخفف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬يعتزم‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬القادمة‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بغية‭ ‬رفعه‭ ‬للجهة‭ ‬المعنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬آلية‭ ‬توزيع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬أجهزة‭ ‬صرف‭ ‬الأكياس‭ ‬ومراعاة‭ ‬جودة‭ ‬الأكياس‭.‬

وبرر‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬وتلافي‭ ‬مشكلة‭ ‬قلة‭ ‬أجهزة‭ ‬صرف‭ ‬الأكياس‭ ‬وتعطلها‭ ‬بإلإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬حال‭ ‬عطل‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بصرف‭ ‬الأكياس‭.‬

وأشار‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬أو‭ ‬المقترح‭ ‬سيخدم‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬جراء‭ ‬التمدد‭ ‬العمراني‭ ‬المتسارع‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يعمم‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬المحافظات‭ ‬الأخرى‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬أجهزة‭ ‬صرف‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬التجمعات‭ ‬سيوفر‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬وزيادة‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬‏

ويتطّلع‭ ‬الدوسري‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬عملية‭ ‬برمجة‭ ‬أجهزة‭ ‬صرف‭ ‬الأكياس‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تطويعها‭ ‬لتزويد‭ ‬المستحقين‭ ‬بعدد‭ ‬3‭ ‬رزم‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬رزمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شهر‭.‬

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