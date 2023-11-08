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فعاليات وطنية تشيد بإطلاق الحزمة الكبرى في تاريخ ((تمكين))

11/8/2023 7:17:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


أشادت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ (‬تمكين‭) ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬الحزم‭ ‬الجديدة‭ ‬لـ«تمكين‮»‬‭ ‬إنفاذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وتوجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬البنمحمد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬لـ«تمكين‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬لرؤية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الموجودة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬ومعطيات‭ ‬أفضل‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ومشاريعهم‭ ‬التجارية‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬وظائف‭ ‬أفضل‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتطلعاتهم‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬الأربعاء‭ (‬أمس‭) ‬تعتبر‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تبني‭ ‬على‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬القائمة،‭ ‬وهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬متطورة‭ ‬وجديدة‭ ‬بها‭ ‬حزم‭ ‬تاريخية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مجالات،‭ ‬هي‭ ‬مجالات‭ ‬دعم‭ ‬البحرينيين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دعم‭ ‬رواتبهم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات،‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الموجودة‭ ‬والقائمة‭ ‬فعليًا،‭ ‬وأيضًا‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الثلاثة‭ ‬بالحزم‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ (‬الأربعاء‭) ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاس‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬المواطنين‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬داخلين‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تجارا‭ ‬ورواد‭ ‬أعمال‭ ‬ستشكل‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعناصره‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬هنالك‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

وعن‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحزمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬البنمحمد‭ ‬أن‭ ‬الحزمة‭ ‬متكاملة‭ ‬وتنظر‭ ‬إلى‭ ‬العناصر‭ ‬الداعمة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬عناصر‭ ‬الإنتاج‭ ‬وهم‭ ‬الموظفون‭ ‬وبالتالي‭ ‬تدعم‭ ‬دخول‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ودعم‭ ‬رواتبهم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬وبالتالي‭ ‬إحلال‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وهو‭ ‬عنصر‭ ‬إنتاج،‭ ‬والعنصر‭ ‬الآخر‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ببرامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وبالتالي‭ ‬إعطاؤها‭ ‬مجالا‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬أو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عناصرها‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬صناعية‭ ‬أو‭ ‬خدماتية‭ ‬وإلى‭ ‬آخره،‭ ‬وهذا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬أمفا‭ ‬القابضة‭ ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬أيوب‭ ‬بإطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والترقي‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وذلك‭ ‬إنفاذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

وأكد‭ ‬أيوب‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬النوعية‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أبلغ‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬بوصفه‭ ‬محركًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البحرنة‭ ‬بما‭ ‬تنطوي‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أولوية‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭ ‬وتمكينه‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬المتوسطة‭ ‬والعليا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬ركيزة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬الإصلاحية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جاءت‭ ‬الحزمة‭ ‬الجديدة‭ ‬لتساعد‭ ‬على‭ ‬ترسيخه‭ ‬وتسريعه،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬ذات‭ ‬العوائد‭ ‬الجيدة‭ ‬يتناسب‭ ‬طرديًا‭ ‬مع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتطوره‭. ‬

في‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬أيوب‭ ‬ان‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬تشكل‭ ‬مساحةً‭ ‬هامةً‭ ‬وأساسيةً‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وأن‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬ولرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬ودعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬اقتصادية‭ ‬واعدة‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬العوائد‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ثمنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بادرة‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬البادرة‭ ‬رفع‭ ‬رواتب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬لرواتب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالبادرة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ (‬تمكين‭) ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وثمنت‭ ‬اللجنة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬البادرة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالحزم‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأضخم‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬المبادرات‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفع‭ ‬دخل‭ ‬المواطنين‭ ‬وبشارة‭ ‬خير‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬

ووجه‭ ‬الأحمد‭ ‬شكره‭ ‬باسم‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إدخال‭ ‬الفرحة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أصحاب‭ ‬الرواتب‭ ‬المتدنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الداخلين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭. ‬

ووجه‭ ‬الأحمد‭ ‬شكره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬التزاماتها‭ ‬وتعهداتها‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المتقاعدين‭ ‬ودعم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬والآن‭ ‬جاء‭ ‬دور‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭. ‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬تبوأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬التفاؤل‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬المواطن‭ ‬ليكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورفد‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭ ‬بالكفاءات‭ ‬والمهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬العالية‭. ‬

وختم‭ ‬الأحمد‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تستشعر‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تنهض‭ ‬بها‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬المطلوب‭ ‬للمواطنين‭ ‬وأننا‭ ‬سائرون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬وتكاتف‭ ‬وفهم‭ ‬لطبيعة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ومجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر،‭ ‬وتوجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬النوعية‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ (‬تمكين‭) ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ودعا‭ ‬العسبول‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬مبادرات‭ ‬التوظيف‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬والعاطلين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬العسبول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬تقييد‭ ‬التعاقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬مهنية‭ ‬لإعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬للمهن‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬الأجانب‭ ‬حاليًا،‭ ‬وإلزام‭ ‬الشركات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ببرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬لإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتخصصات‭ ‬الدقيقة‭.‬

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