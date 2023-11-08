تمديد فترة التسجيل في الدبلوم المهني في إدارة المخلفـات بجامعـة الـخليج العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬الدكتورة‭ ‬عفاف‭ ‬بوغوى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يطرح‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬محاضرون‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬حزماً‭ ‬دراسية‭ ‬تتناول‭ ‬أولويات‭ ‬طرق‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المخلفات،‭ ‬البلدية،‭ ‬الطبية‭ ‬والصناعية‭. ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬دور‭ ‬الابتكار‭ ‬البيئي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬برابطة‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬والبدائل‭ ‬المستدامة‭ ‬المبتكرة‭ ‬للمواد،‭ ‬ويستهدف‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬مدراء،‭ ‬موظفين،‭ ‬فنيين،‭ ‬وخريجين،‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وتنويع‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬المتعلقة‭. ‬

مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‮»‬‭ ‬يساعد‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالبرنامج‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التنافسي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد‭ ‬تجاه‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وإنتاجية‭ ‬العمل،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭

‬يعتبر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬والمبتكرة‭

‬للمخلفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬تشارترد‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬ CIWM ‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬ UNEP ‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬منسقة‭ ‬البرنامج،‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبيئة،‭ ‬أستاذ‭ ‬الهندسة‭ ‬البيئية‭ ‬المساعد‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬الدكتورة‭ ‬سمية‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬طرحت‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بطريقة‭ ‬التعليم‭ ‬المزدوجة‭ ‬افتراضيًا‭ ‬وحضوريًا‭ ‬قبل‭ ‬عاميين،‭ ‬وقد‭ ‬استقطب‭ ‬اهتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬منها‭ ‬القطاعات‭ ‬البلدية‭ ‬والصناعية‭ ‬والصحية‭.‬

وأضافت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬تحديات‭ ‬المدن‭ ‬الحضرية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وأصبح‭ ‬فهم‭ ‬التلوث‭ ‬البيئي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا؛‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬فكرة‭ ‬تصميم‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬غياب‭ ‬الوعي‭ ‬الكافي‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬بأهمية‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بطرق‭ ‬مستدامة‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬المستدامين‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬ضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخلفات‭ ‬كمورد‭ ‬وليس‭ ‬كنفايات‭ ‬لتعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها؛‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬المستدامين‭ ‬يحدان‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الموارد‭ ‬وبالتالي‭ ‬إنتاج‭ ‬المخلفات،‭ ‬وإدارتها‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭ ‬واعتماد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬والتي‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬تقليل‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬لتقليل‭ ‬معدل‭ ‬إنتاج‭ ‬المخلفات،‭ ‬والذي‭ ‬يحتاج‭ ‬لحملات‭ ‬توعية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ .‬

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