الملكية للأعمال الإنسانية تُدشن مسابقة ((حكايتي)) لقصص الحياة المُلهمة

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، دشنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مُبادرتها السنوية المجتمعية للعام 2023 تحت شعار «مسابقة حكايتي» والتي تأتي في سياق منتدى المؤسسة السنوي السابع بعنوان «حكايتي» والذي سيتم تنظيمه في الرابع من ديسمبر القادم.
وسيتم من خلال المسابقة تسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح المجتمعي لأفراد تحدوا الصعاب وكافحوا من أجل أن يحققوا نجاحاتهم الخالدة في المجتمع، حيث سيتم استقبال المساهمات الخاصة «لقصص مُلهمة في العطاء والتحدي»، وسيتم اختيار أفضل القصص لإبرازها في المجتمع كقصص قدوات خالدة.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحرص كل عام على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية في ظل استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك أفراد المجتمع في برامجها المختلفة، وإبراز درها الإنسانية والاجتماعي الرائد، وتحفيز المجتمع على المشاركة الفاعلة في مختلف برامجها، وذلك في ظل الرعاية الملكية السامية للمؤسسة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتوجيه والتشجيع والدعم المستمر من قائد الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الذي يتبنى بصورة مستمرة رعاية المبادرات المجتمعية للمؤسسة حرصًا من سموه على تفاعل الجميع مع برامج المؤسسة الشاملة.
وبين السيد أن مبادرة هذا العام أطلقت تحت شعار «حكايتي» حيث ستتيح المنافسة لإبراز قدوات مجتمعية ناجحة ومتميزة في مجال الكفاح ومواجهة تحديات الحياة، إضافة إلى نشر ثقافة العطاء والأثر الإيجابي في الحياة، وتشجيع الأفراد على كتابة قصص نجاحاتهم المُلهمة وتوثيقها بالصورة المناسبة لتخليدها للأجيال كقدوات واقعية في الأثر المجتمعي. متمنيًا أن تحظى المسابقة بتفاعل كبير من المجتمع من خلال استقبال قصص نجاحاتهم الواقعية، أو من خلال تفاعل المجتمع في كتابة حكايات أفراد تحدوا الصعاب وكافحوا للوصول إلى المراتب المتقدمة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تقدير أصحاب هذه القصص المُلهمة وتكريمها وتشجيعها بالصورة اللائقة والمُشرفة.
من جانبه أوضح مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مدير المسابقة بدر علي قمبر أن المؤسسة تحرص سنويًا على الإبداع والابتكار في طرح مبادراتها للمجتمع، وتم طرح مسابقة هذا العام في ثوب جديد لتوثيق قصص العطاء والكفاح الناجحة. وبين أنه قد تم تخصيص مكافآت خاصة بالفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مسابقة «حكايتي» والتي سيتم تكريمهم وعرض قصصهم في المنتدى السابع للمؤسسة. حيث سيتم تكريم صاحب المركز الأول بمبلغ 1500 دينار، فيما سيحصل المركز الثاني على 1000 دينار، والثالث على 500 دينار، إضافة إلى 300 دينار للفائزين من المركز الرابع إلى العاشر. ولإتمام المشاركة يتطلب التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة حيث يمكن لصاحب القصة الملهمة التسجيل بنفسه، أو ترشيحه من قبل أحد أفراد أسرته. وستتولى لجنة مُختصة تقييم المشاركات في المرحلة الأولى، حيث سيتأهل للمرحلة النهائية عشر قصص سيتم تقييمها من خلال تصويت الجمهور إضافة إلى تقييم اللجنة المُختصة.
وأكد قمبر أن من أهم شروط المسابقة بأن تكون قصص النجاح المشاركة قصص واقعية ومُلهمة في العطاء والتحدي وفعل الخير لأفراد بحرينيين من عمر 20 عامًا فما فوق، مروا بظروف حياتية استثنائية خاصة وحققوا نجاحات وتميز وتحدوا الصعاب على الرغم من الظروف التي مروا بها، وأن يتم تقديمها بأسلوب قصصي يراعى فيه تسلسل الأحداث الحياتية لصاحب القصة. ويمكن للراغبين المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروطها من خلال موقع المسابقة rhfinitatives . com علمًا بأن آخر موعد للاستلام «الحكايات المُلهمة» سيكون بتاريخ 24/11/2023م.
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