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الملكية للأعمال الإنسانية تُدشن مسابقة ((حكايتي)) لقصص الحياة المُلهمة

11/8/2023 7:17:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬دشنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬مُبادرتها‭ ‬السنوية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬حكايتي‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬منتدى‭ ‬المؤسسة‭ ‬السنوي‭ ‬السابع‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭.‬

وسيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬والكفاح‭ ‬المجتمعي‭ ‬لأفراد‭ ‬تحدوا‭ ‬الصعاب‭ ‬وكافحوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬نجاحاتهم‭ ‬الخالدة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استقبال‭ ‬المساهمات‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬لقصص‭ ‬مُلهمة‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬والتحدي‮»‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬القصص‭ ‬لإبرازها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كقصص‭ ‬قدوات‭ ‬خالدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحرص‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الطموحة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وإشراك‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وإبراز‭ ‬درها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الرائد،‭ ‬وتحفيز‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬برامجها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والتوجيه‭ ‬والتشجيع‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬الشباب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬يتبنى‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬رعاية‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬حرصًا‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تفاعل‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬المؤسسة‭ ‬الشاملة‭. ‬

وبين‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أطلقت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬ستتيح‭ ‬المنافسة‭ ‬لإبراز‭ ‬قدوات‭ ‬مجتمعية‭ ‬ناجحة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكفاح‭ ‬ومواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الحياة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬العطاء‭ ‬والأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬قصص‭ ‬نجاحاتهم‭ ‬المُلهمة‭ ‬وتوثيقها‭ ‬بالصورة‭ ‬المناسبة‭ ‬لتخليدها‭ ‬للأجيال‭ ‬كقدوات‭ ‬واقعية‭ ‬في‭ ‬الأثر‭ ‬المجتمعي‭. ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬المسابقة‭ ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬قصص‭ ‬نجاحاتهم‭ ‬الواقعية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاعل‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬حكايات‭ ‬أفراد‭ ‬تحدوا‭ ‬الصعاب‭ ‬وكافحوا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المراتب‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬المُلهمة‭ ‬وتكريمها‭ ‬وتشجيعها‭ ‬بالصورة‭ ‬اللائقة‭ ‬والمُشرفة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬مدير‭ ‬المسابقة‭ ‬بدر‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تحرص‭ ‬سنويًا‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬مبادراتها‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وتم‭ ‬طرح‭ ‬مسابقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ثوب‭ ‬جديد‭ ‬لتوثيق‭ ‬قصص‭ ‬العطاء‭ ‬والكفاح‭ ‬الناجحة‭. ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مكافآت‭ ‬خاصة‭ ‬بالفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تكريمهم‭ ‬وعرض‭ ‬قصصهم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬السابع‭ ‬للمؤسسة‭. ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بمبلغ‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬سيحصل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬1000‭ ‬دينار،‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬للفائزين‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭. ‬ولإتمام‭ ‬المشاركة‭ ‬يتطلب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمسابقة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لصاحب‭ ‬القصة‭ ‬الملهمة‭ ‬التسجيل‭ ‬بنفسه،‭ ‬أو‭ ‬ترشيحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭. ‬وستتولى‭ ‬لجنة‭ ‬مُختصة‭ ‬تقييم‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬عشر‭ ‬قصص‭ ‬سيتم‭ ‬تقييمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصويت‭ ‬الجمهور‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬اللجنة‭ ‬المُختصة‭.‬

وأكد‭ ‬قمبر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬شروط‭ ‬المسابقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬المشاركة‭ ‬قصص‭ ‬واقعية‭ ‬ومُلهمة‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬والتحدي‭ ‬وفعل‭ ‬الخير‭ ‬لأفراد‭ ‬بحرينيين‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬مروا‭ ‬بظروف‭ ‬حياتية‭ ‬استثنائية‭ ‬خاصة‭ ‬وحققوا‭ ‬نجاحات‭ ‬وتميز‭ ‬وتحدوا‭ ‬الصعاب‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬مروا‭ ‬بها،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬بأسلوب‭ ‬قصصي‭ ‬يراعى‭ ‬فيه‭ ‬تسلسل‭ ‬الأحداث‭ ‬الحياتية‭ ‬لصاحب‭ ‬القصة‭. ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬شروطها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬المسابقة‭ ‬ rhfinitatives ‭.‬ com ‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للاستلام‭ ‬‮«‬الحكايات‭ ‬المُلهمة‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭/‬11‭/‬2023م‭.‬

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