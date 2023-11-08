وزارة التربية والتعليم: 70 طالبا يشاركون في مسابقة ((سمارت برين)) الرابعة للحساب الذهني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬المشاركين‭ ‬خضعوا‭ ‬لاختبارات‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الحسابية‭ ‬الأربع‭ (‬الجمع‭ ‬والطرح‭ ‬والضرب‭ ‬والقسمة‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزون‭ ‬لمسابقة‭ ‬خليجية‭ ‬تقام‭ ‬بإحدى‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬وأخرى‭ ‬عالمية‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬تايلاند،‭ ‬موطن‭ ‬برنامج‭ ‬سمارت‭ ‬برين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬26‭ ‬دولة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬ليلى‭ ‬عبدالله‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬برين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الذهني،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافسية‭ ‬لديهم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬والحياة‭ ‬العملية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬التركيز‭ ‬والذاكرة‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والبديهة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬المنطقي‭ ‬والتحليلي‭ ‬والاستنتاجي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬وفي‭ ‬القدرات‭ ‬العقلية‭.‬

وأشادت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬برين‮»‬‭ ‬بمستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭ ‬بين‭ ‬الطلبة،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬المدارس‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تميزوا‭ ‬في‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬إلى‭ ‬140‭ ‬مسألة‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬وطرح‭ ‬وضرب‭ ‬وقسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬اجتازه‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬قبل‭ ‬المسابقة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬برين‮»‬‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬للمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الحساب‭ ‬الذهني‭ ‬لدى‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬منهم‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬برين‮»‬‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مراحل،‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬وتنتهي‭ ‬بالمرحلة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬عاماً‭.‬

وانطلقت‭ ‬أساسيات‭ ‬وقواعد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬تايلاند،‭ ‬ومراكزه‭ ‬التدريبية‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬ماليزيا،‭ ‬وسنغافورا،‭ ‬واليابان،‭ ‬وكوريا‭ ‬وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يلجأ‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬العداد‭ ‬الصيني‭ (‬أباكاس‭) ‬لإيجاد‭ ‬نواتج‭ ‬العمليات‭ ‬الحسابية،‭ ‬حتى‭ ‬يستغني‭ ‬عنه‭ ‬المشارك‭ ‬عبر‭ ‬تخيل‭ ‬وجود‭ ‬العداد‭ ‬أمامه‭.‬

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