وزارة التربية والتعليم: 70 طالبا يشاركون في مسابقة ((سمارت برين)) الرابعة للحساب الذهني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة التربية والتعليم انطلاق مسابقة «سمارت برين» الوطنية للحساب الذهني في نسختها الرابعة، بمشاركة 70 طالباً وطالبة من مدارس مملكة البحرين، بحضور الأستاذة سهى صالح حمادة المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين من الوزارة ومن برنامج «سمارت براين».
وقالت الوزارة إن المشاركين خضعوا لاختبارات في العمليات الحسابية الأربع (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، على أن يتأهل الفائزون لمسابقة خليجية تقام بإحدى دول الخليج، وأخرى عالمية تقام في مملكة تايلاند، موطن برنامج سمارت برين، بمشاركة 26 دولة.
وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة ليلى عبدالله المدير التنفيذي لبرنامج «سمارت برين» في مملكة البحرين أن المسابقة حققت نتائج إيجابية، حيث اسهمت في تحفيز الطلاب والطالبات على تنمية مهاراتهم في الحساب الذهني، ورفع مستوى التنافسية لديهم، بما يعزز النجاح في المدرسة والحياة العملية، ويسهم في تحسين التركيز والذاكرة وسرعة الاستجابة والبديهة والعديد من مهارات التفكير المنطقي والتحليلي والاستنتاجي، وتعزيز الثقة في النفس وفي القدرات العقلية.
وأشادت المدير التنفيذي لبرنامج «سمارت برين» بمستوى المنافسة الشديدة بين الطلبة، التي تعكس تطور مستوى المدارس البحرينية، حيث تميزوا في الإجابة عن 100 إلى 140 مسألة خلال 7 دقائق فقط، مكونة من جمع وطرح وضرب وقسمة، بحسب المستوى الذي اجتازه كل واحد منهم قبل المسابقة.
وأشارت إلى أن برنامج «سمارت برين» يسعى إلى توسيع نطاق انتشاره في جميع أنحاء المملكة، ووصوله إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة، للمساهمة الفاعلة في تنمية مهارات الحساب الذهني لدى أكبر شريحة منهم.
والجدير بالذكر أن برنامج «سمارت برين» يتكون من 9 مراحل، تبدأ من المرحلة الأساسية التي تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، وتنتهي بالمرحلة المتقدمة التي تستهدف الأطفال من سن 6 إلى 16 عاماً.
وانطلقت أساسيات وقواعد هذا البرنامج من مملكة تايلاند، ومراكزه التدريبية تنتشر في ماليزيا، وسنغافورا، واليابان، وكوريا وفي العديد من دول العالم، حيث يلجأ البرنامج في البداية إلى العداد الصيني (أباكاس) لإيجاد نواتج العمليات الحسابية، حتى يستغني عنه المشارك عبر تخيل وجود العداد أمامه.
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