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الجمعية البحرينية لتنمية المرأة تنظم عشاء خيريا تضامنا مع غزة

11/8/2023 7:17:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا


نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬أمسية‭ ‬العشاء‭ ‬الخيري‭ (‬غزة‭ ‬تستحق‭ ‬الحياة‭) ‬تضامنا‭ ‬ومناصرة‭ ‬لأهلنا‭ ‬وأشقائنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومشاركة‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ترجمت‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهلينا‭ ‬في‭ ‬غزة

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬حول‭ ‬الأدوار‭ ‬والمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاه‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬سواء‭ ‬بتطوعها‭ ‬وعطائها‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الإغاثية‭ ‬الشبابية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬والرسالة‭ ‬النابضة‭ ‬كمؤثرة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأن‭ ‬فلسطين‭ ‬تنبض‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬وتحيا‭ ‬في‭ ‬عقولنا‭ ‬ومخيلتنا‭ ‬لتصحح‭ ‬المفاهيم‭ ‬وتضع‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬الحقيقة‭ ‬فتنتج‭ ‬إنتاجا‭ ‬أدبيا‭ ‬أو‭ ‬عملا‭ ‬فنيا‭ ‬أو‭ ‬شعرا‭ ‬تكون‭ ‬كلماته‭ ‬عاكسة‭ ‬لما‭ ‬تعنيه‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬ومنتسبات‭ ‬نادي‭ ‬درة‭ ‬الرفاع‭ ‬وعضوات‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة،‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬ومناصرتهم‭ ‬لأهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بحياكة‭ ‬كوفية‭ ‬فلسطينية‭ ‬صنعت‭ ‬بحب‭ ‬وفخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬إهداء‭ ‬من‭ ‬أمهات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أمهاتنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العزة‭.‬

وخلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬الأستاذة‭ ‬خديجة‭ ‬السيد‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬حقا‭ ‬غزة‭ ‬تستحق‭ ‬الحياة‭ ‬لأنها‭ ‬أحيت‭ ‬الضمائر‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬شرفاء‭ ‬وأحرار‭ ‬العالم‭. ‬اشتملت‭ ‬الأمسية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬لمخرجين‭ ‬بحرينيين‭ (‬فيلم‭ ‬رسالة‭ ‬لكل‭ ‬العالم،‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬بحب‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬قصيدة‭ ‬للشاعرة‭ ‬ضما‭ ‬الوجدان،‭ ‬ثم‭ ‬تبعها‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬أدارتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬مريم‭ ‬فقيهي،‭ ‬وتحدث‭ ‬فيها‭ ‬إيمان‭ ‬المناعي‭ ‬خبيرة‭ ‬عقارية‭ ‬ومتطوعة،‭ ‬إيمان‭ ‬الغواص‭ ‬ناشطة‭ ‬وصانعة‭ ‬محتوى،‭ ‬سارة‭ ‬عبدالنور‭ ‬متطوعة‭.‬

واختتمت‭ ‬الأمسية‭ ‬بمعرض‭ ‬خيري‭ ‬لمنتجات‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭ ‬وعشاء‭ ‬خيري‭.‬

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