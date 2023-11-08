الجمعية البحرينية لتنمية المرأة تنظم عشاء خيريا تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير- محمود بابا
نظمت الجمعية البحرينية لتنمية المرأة أمسية العشاء الخيري (غزة تستحق الحياة) تضامنا ومناصرة لأهلنا وأشقائنا في غزة ومشاركة في المسؤولية الوطنية المجتمعية في الحملة الوطنية التي ترجمت التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة في دعم أهلينا في غزة
وقد تم خلال هذه الأمسية تسليط الضوء حول الأدوار والمواقف المشرفة للمرأة البحرينية تجاه قضايا الأمة سواء بتطوعها وعطائها في الحملات الإغاثية الشبابية أو في الكلمة والرسالة النابضة كمؤثرة فاعلة في نشر الوعي بأن فلسطين تنبض في قلوبنا وتحيا في عقولنا ومخيلتنا لتصحح المفاهيم وتضع النقاط على كلمات الحقيقة فتنتج إنتاجا أدبيا أو عملا فنيا أو شعرا تكون كلماته عاكسة لما تعنيه هذه القضية في نفوس الشعب البحريني.
كما عبر كبار المواطنين من منتسبي ومنتسبات نادي درة الرفاع وعضوات الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، عن تضامنهم ومناصرتهم لأهالينا في غزة بحياكة كوفية فلسطينية صنعت بحب وفخر واعتزاز إهداء من أمهات البحرين إلى أمهاتنا في غزة العزة.
وخلال الكلمة التي ألقتها رئيسة الجمعية الأستاذة خديجة السيد أكدت أن حقا غزة تستحق الحياة لأنها أحيت الضمائر في قلوب شرفاء وأحرار العالم. اشتملت الأمسية على عرض مجموعة من الأفلام لمخرجين بحرينيين (فيلم رسالة لكل العالم، فيلم صنع بحب)، ثم قصيدة للشاعرة ضما الوجدان، ثم تبعها جلسة حوارية أدارتها الإعلامية مريم فقيهي، وتحدث فيها إيمان المناعي خبيرة عقارية ومتطوعة، إيمان الغواص ناشطة وصانعة محتوى، سارة عبدالنور متطوعة.
واختتمت الأمسية بمعرض خيري لمنتجات كبار المواطنين وعشاء خيري.
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