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بحضور وزيري ((المالية)) و((النفط))((مالية النواب)) تناقش مرسوم ((نفط البحرين)) و((سندات التنمية))

11/8/2023 7:17:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬خليل‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة،‭ ‬اجتماعها‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭. ‬وكشفت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ناقشت‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية‭ ‬وتقدمت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬عن‭ ‬اسباب‭ ‬طلب‭ ‬اصدار‭ ‬هذه‭ ‬السندات،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬لرأي‭ ‬وإجابة‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬واستفسارات‭ ‬النواب‭ ‬حولها‭.‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬التقت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بالدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مرسوما‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬1999‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬لمرئيات‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬محل‭ ‬النقاش،‭ ‬واكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭.‬

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