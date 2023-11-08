بحضور وزيري ((المالية)) و((النفط))((مالية النواب)) تناقش مرسوم ((نفط البحرين)) و((سندات التنمية))
التاريخ
11/8/2023 7:17:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة اللجنة، اجتماعها الخامس في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، أمس الاربعاء، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث التقت اللجنة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكذلك الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة. وكشفت رئيسة اللجنة النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة ناقشت مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وتقدمت بعدد من الاسئلة عن اسباب طلب اصدار هذه السندات، حيث استمعت اللجنة لرأي وإجابة الوزير على أسئلة واستفسارات النواب حولها.من جانب آخر التقت اللجنة المالية بالدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، حيث ناقشت اللجنة مرسوما بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، حيث استمعت اللجنة لمرئيات وزير النفط والبيئة بشأن المرسوم محل النقاش، واكدت ضرورة الحفاظ على العمالة الوطنية في شركة بابكو إنرجيز.
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