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خارجية النواب تستمر في بحث تعديلات قانون العقوبات

11/8/2023 7:17:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬اجتماعها‭ ‬الخامس،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

والتقت‭ ‬اللجنة‭ ‬بوفدي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ (‬المعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭) ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬طلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬حوله‭.‬

ثم‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬وارتـأت‭ ‬اللجنة‭ ‬طلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭.‬

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