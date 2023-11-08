خارجية النواب تستمر في بحث تعديلات قانون العقوبات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والتقت‭ ‬اللجنة‭ ‬بوفدي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ (‬المعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭) ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬طلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬حوله‭.‬

ثم‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬وارتـأت‭ ‬اللجنة‭ ‬طلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭.‬

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