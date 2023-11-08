خارجية النواب تستمر في بحث تعديلات قانون العقوبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح امس الأربعاء وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
والتقت اللجنة بوفدي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وبعد التشاور مع الجهات المعنية قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حوله.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وارتـأت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حول المشروع بقانون.
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