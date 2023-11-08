استقالة نائب في حزب العمال البريطاني احتجاجا على موقف الحزب من غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬استقال‭ ‬عمران‭ ‬حسين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬سياسي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ويرفض‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬النداءات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬حزبه‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬معلنا‭ ‬دعمه‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.

‬وكان‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬الذي‭ ‬تشير‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬قوية‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المتوقعة‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬قد‭ ‬واجه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬داخل‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬رئيسه‭ ‬السابق‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربين‭. ‬وسعى‭ ‬ستارمر‭ ‬إلى‭ ‬تخليص‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬صورته‭ ‬المعادية‭ ‬لليهود‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وحذا‭ ‬حذو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭. ‬