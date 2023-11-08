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مـسـؤولـة بلـجيكـية تـدعـو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب قصف غزة

11/8/2023 7:17:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بروكسل‭-(‬رويترز‭): ‬دعت‭ ‬بيترا‭ ‬دي‭ ‬سوتر‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البلجيكي‭ ‬الحكومة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬دي‭ ‬سوتر‭ ‬لصحيفة‭ ‬نيوسبلاد‭: ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬إسقاط‭ ‬القنابل‭ ‬كالمطر‭ ‬غير‭ ‬إنساني‭... ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بالمطالب‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وتقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1400،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬واحتجاز‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬وفقا‭ ‬للبيانات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتحولت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬الحلقة‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أجيال‭. ‬

وذكرت‭ ‬دي‭ ‬سوتر‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تعليق‭ ‬اتفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬فورا،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسياسي‭. ‬وأضافت‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬ومنع‭ ‬المستوطنين‭ ‬الذين‭ ‬ينتهجون‭ ‬العنف‭ ‬والسياسيين‭ ‬والجنود‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬بلجيكا‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬مع‭ ‬قطع‭ ‬تدفق‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭. ‬وأردفت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭. ‬الإرهاب‭ ‬له‭ ‬تكلفة‭ ‬مالية‭ ‬ويجب‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يزودون‭ ‬حماس‭ ‬بالمال‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬شهرها‭ ‬الثاني،‭ ‬كثف‭ ‬مسؤولو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬نداءاتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬سويت‭ ‬مبان‭ ‬بالأرض‭ ‬وبدأت‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬النفاد‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتلوا،‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭. ‬

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