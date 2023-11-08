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دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.. مجموعة السبع تعلن دعمها ((هدنة إنسانية)) في غزة

11/8/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬طوكيو‭ - ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬اليابانية‭ ‬إن‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬أصدروا‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬موحدة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تتضمن‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬و«عملية‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تواصل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬استمر‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬إن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الثاني‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬العدوان‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأودى‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭. ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬اليابانية‭ ‬يوكو‭ ‬كاميكاوا‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬رسالتها‭ ‬الموحدة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬بيان‭... ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬وعملية‭ ‬سلام‭ ‬للمستقبل،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مسؤولية‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬بالنسبة‭ ‬لليابان‭ ‬باعتبارها‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬البيان‭ ‬معالم‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬تلك‭ ‬باستثناء‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬‮«‬يظل‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬وآمن‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬دعم‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬وسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬بشأن‭ ‬المخاوف‭ ‬المشتركة،‭ ‬وأدان‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ونقلها‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭. ‬

وتتكون‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وكندا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬واليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستدرس‭ ‬‮«‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬تكتيكية‭ ‬صغيرة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬هي‭ ‬وحليفتها‭ ‬المقربة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬سيسمح‭ ‬لحماس‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭. ‬

وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬تواجه‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬متماسك‭ ‬وموحد‭ ‬تجاه‭ ‬العدوان،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الأزمات‭ ‬الكبرى‭. ‬

وجاء‭ ‬البيان‭ ‬الآخر‭ ‬الوحيد‭ ‬لمجموعة‭ ‬السبع‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬ماليتها‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وكان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بضع‭ ‬جمل‭ ‬مقتضبة‭. ‬وأصدر‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬مشتركة‭. ‬

وتجلت‭ ‬انقسامات‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حين‭ ‬وافقت‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬بينما‭ ‬عارضته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وامتنع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجموعة‭ ‬الآخرون‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭. ‬

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