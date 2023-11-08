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مرصد حقوقي يوثق وفاة مرضى في ظل إغلاق المستشفيات وغياب الرعاية الطبية في غزة

11/8/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حذر‭ ‬توثيق‭ ‬حقوقي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬آلافًا‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يواجهون‭ ‬الموت‭ ‬ببطء‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬للشهر‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وأبرز‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬خطر‭ ‬تسجيل‭ ‬وفيات‭ ‬بين‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والنساء‭ ‬الحوامل‭ ‬والأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬لهجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬واستهدافها‭ ‬المستشفيات‭ ‬وقطع‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬إلى‭ ‬المخاطر‭ ‬الجسيمة‭ ‬على‭ ‬الافتقاد‭ ‬المتزايد‭ ‬لخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬أصلًا‭ ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬رغم‭ ‬أوضاعهم‭ ‬الصحية‭ ‬الحساسة‭ ‬وانعدام‭ ‬ضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭. ‬ووثق‭ ‬فريق‭ ‬الأورمتوسطي‭ ‬وفاة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مريضًا‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إغلاق‭ ‬مستشفى‭ ‬الصداقة‭ ‬التركي‭-‬الفلسطيني‭ ‬الوحيد‭ ‬المتخصص‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وعدم‭ ‬توفر‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المستشفيات‭. ‬

وجرى‭ ‬إغلاق‭ ‬مستشفى‭ ‬الصداقة‭ ‬التركي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إثر‭ ‬تكرار‭ ‬استهدافه‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬الوقود‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬إليه،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إدارته‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬المرضى،‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬بلا‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭. ‬ونبه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬العاجلة‭ ‬والأساسية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬الأدوية‭ ‬والإمدادات‭ ‬الصحية،‭ ‬ونقص‭ ‬الوقود‭ ‬والمياه‭ ‬والغذاء،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬مريض‭ ‬بالسرطان‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬بحاجة‭ ‬لغسل‭ ‬الكلى‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬ونحو‭ ‬50‭ ‬ألفًا‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬بالسكري‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬آلافًا‭ ‬من‭ ‬المسنين‭ ‬والمرضى‭ ‬طريحو‭ ‬الفراش‭ ‬يفتقدون‭ ‬أي‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أدويتهم،‭ ‬حالهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حال‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬والأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬الذين‭ ‬يهددهم‭ ‬الموت‭ ‬بالجفاف‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬ودون‭ ‬رعاية‭. ‬وبينما‭ ‬يقدر‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬منهن‭ ‬5500‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الولادة،‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يضطررن‭ ‬إلى‭ ‬الولادة‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬ومرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المكتظة،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالعدوى‭ ‬والمضاعفات‭ ‬الطبية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإجهاض‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬ارتفعت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭. ‬

ولفت‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تفاقم‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الصحية‭ ‬للمرضى‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200 ‭%‬ ،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬مريض،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬مخصص‭ ‬لاستقبال‭ ‬700‭ ‬مريض‭ ‬فقط‭. ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬وفي‭ ‬محيطها‭ ‬بينما‭ ‬تؤوي‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬داخلياً‭ ‬والذين‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬فقط‭ ‬ويزيدون‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭. ‬

وتفتقد‭ ‬المستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬توفر‭ ‬وجبات‭ ‬الطعام‭ ‬والمياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب،‭ ‬ويضطر‭ ‬النازحون‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬طعام‭ ‬ذي‭ ‬قيمة‭ ‬غذائية‭ ‬محدودة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للاستهلاك‭ ‬البشري،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬أوضاع‭ ‬الجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬والكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬العاملة‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭. ‬وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬18‭ ‬مستشفى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وبالإجمالي‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬120‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬وخرج‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬مركزا‭ ‬للرعاية‭ ‬الأولية‭ (‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬70 ‭%‬ ‭) ‬بسبب‭ ‬الاستهداف‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ونفاد‭ ‬الوقود‭ ‬اللازم‭ ‬لتشغيل‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭. ‬

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