Thursday, 09 November 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزمالك يبلغ نهائي كأس مصر

11/8/2023 7:17:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الزمالك‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بيراميدز‭ ‬4‭-‬3‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬بالتعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬المؤجل‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬

وبالتالي،‭ ‬سيلاقي‭ ‬الزمالك‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائي‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مارس‭ ‬2024‭. ‬

وسجّل‭ ‬ثلاثية‭ ‬بيراميدز‭ ‬الكونغولي‭ ‬فيستون‭ ‬ماييلي‭ (‬5‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ (‬92‭) ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ (‬108‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬نبيل‭ ‬عماد‭ ‬‮«‬دونغا‮»‬‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬البديل‭ ‬البنيني‭ ‬سامسون‭ ‬اكنيولا‭ (‬101‭) ‬والبديل‭ ‬ناصر‭ ‬منسي‭ (‬112‭) ‬أهداف‭ ‬الزمالك‭. ‬

وأكمل‭ ‬بيراميدز‭ ‬الربع‭ ‬ساعة‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين،‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬البديل‭ ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ (‬78‭) ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭. ‬

وبكّر‭ ‬بيراميدز‭ ‬بافتتاح‭ ‬التسجيل،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬للمغربي‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬خلف‭ ‬دفاع‭ ‬الزمالك،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬الذي‭ ‬حوّلها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭. ‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬الضائع،‭ ‬أدرك‭ ‬الزمالك‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬حوّلها‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ ‬عرضية‭ ‬فمررها‭ ‬منسي‭ ‬برأسه‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ليحوّلها‭ ‬‮«‬دونغا‮»‬‭ ‬رأسية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭. ‬

ولجأ‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬شوطين‭ ‬إضافيين‭ ‬مثيرين‭ ‬شهدا‭ ‬تسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬تقاسمها‭ ‬الطرفان،‭ ‬ليحتكما‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬للزمالك‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬أحمد‭ ‬سامي‭ ‬ومصطفى‭ ‬فتحي‭ ‬لبيراميدز،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬محم‭ ‬أشرف‭ ‬‮«‬روقا‮»‬‭ ‬تسديدة‭ ‬وحيدة‭ ‬للزمالك‭. ‬



MENAFN08112023000055011008ID1107397360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث