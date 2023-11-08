الزمالك يبلغ نهائي كأس مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الزمالك‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بيراميدز‭ ‬4‭-‬3‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬بالتعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬المؤجل‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬

وبالتالي،‭ ‬سيلاقي‭ ‬الزمالك‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائي‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مارس‭ ‬2024‭. ‬

وسجّل‭ ‬ثلاثية‭ ‬بيراميدز‭ ‬الكونغولي‭ ‬فيستون‭ ‬ماييلي‭ (‬5‭)‬،‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ (‬92‭) ‬ومحمد‭ ‬حمدي‭ (‬108‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬نبيل‭ ‬عماد‭ ‬‮«‬دونغا‮»‬‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬البديل‭ ‬البنيني‭ ‬سامسون‭ ‬اكنيولا‭ (‬101‭) ‬والبديل‭ ‬ناصر‭ ‬منسي‭ (‬112‭) ‬أهداف‭ ‬الزمالك‭. ‬

وأكمل‭ ‬بيراميدز‭ ‬الربع‭ ‬ساعة‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين،‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬البديل‭ ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ (‬78‭) ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭. ‬

وبكّر‭ ‬بيراميدز‭ ‬بافتتاح‭ ‬التسجيل،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬للمغربي‭ ‬وليد‭ ‬الكرتي‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬خلف‭ ‬دفاع‭ ‬الزمالك،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬الذي‭ ‬حوّلها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭. ‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬الضائع،‭ ‬أدرك‭ ‬الزمالك‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬حوّلها‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ ‬عرضية‭ ‬فمررها‭ ‬منسي‭ ‬برأسه‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ليحوّلها‭ ‬‮«‬دونغا‮»‬‭ ‬رأسية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭. ‬

ولجأ‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬شوطين‭ ‬إضافيين‭ ‬مثيرين‭ ‬شهدا‭ ‬تسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬تقاسمها‭ ‬الطرفان،‭ ‬ليحتكما‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬للزمالك‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬أحمد‭ ‬سامي‭ ‬ومصطفى‭ ‬فتحي‭ ‬لبيراميدز،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬محم‭ ‬أشرف‭ ‬‮«‬روقا‮»‬‭ ‬تسديدة‭ ‬وحيدة‭ ‬للزمالك‭. ‬







