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اعتقالات قبل مباراة نابولي مع يونيون برلين

11/8/2023 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬إيطالية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬مشجعا‭ ‬ألمانيا‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬نابولي‭ ‬مع‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬جازيتا‭ ‬ديللو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬اندلعت‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬والشرطة‭ ‬الإيطالية‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أصيب‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭.‬

وألقى‭ ‬المشجعون‭ ‬الألمان‭ ‬قنابل‭ ‬الدخان‭ ‬والألعاب‭ ‬النارية‭ ‬وأغلقوا‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬حول‭ ‬ميدان‭ ‬بياتزا‭ ‬دانتي،‭ ‬كما‭ ‬قاموا‭ ‬بقلب‭ ‬صناديق‭ ‬القمامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وعمدوا‭ ‬إلى‭ ‬تخريب‭ ‬المتاجر‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬أنسا‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬عن‭ ‬ماوريسيو‭ ‬اجريكولا‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬نابولي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الاشتباكات‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬تسببت‭ ‬فيها‭ ‬الجماهير‭ ‬الألمانية”‭.‬

وتعمل‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬تواجدها‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬نابولي‭ ‬مع‭ ‬يونيون‭ ‬برلين،‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭.‬

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