اعتقالات قبل مباراة نابولي مع يونيون برلين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - (د ب أ): ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أمس الأربعاء أن 11 مشجعا ألمانيا ألقي القبض عليهم في أعقاب أعمال شغب اندلعت في إيطاليا قبل مواجهة نابولي مع يونيون برلين.
وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين مشجعي يونيون برلين والشرطة الإيطالية مساء الثلاثاء، أصيب خلالها العديد من رجال الشرطة.
وألقى المشجعون الألمان قنابل الدخان والألعاب النارية وأغلقوا بعض الشوارع حول ميدان بياتزا دانتي، كما قاموا بقلب صناديق القمامة وغيرها من الأشياء الكبيرة، وعمدوا إلى تخريب المتاجر.
ونقلت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن ماوريسيو اجريكولا رئيس شرطة نابولي قوله «الاشتباكات مع الشرطة تسببت فيها الجماهير الألمانية”.
وتعمل الشرطة على زيادة تواجدها قبل مواجهة نابولي مع يونيون برلين، للحيلولة دون وقوع المزيد من الحوادث.
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