ليفربول وروما وليفركوزن لحسم التأهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كيشيناو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬وروما‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬تأهلهم‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يوروباليغ‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يواجهون‭ ‬تباعا‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي‭ ‬وسلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬وقره‭ ‬باغ‭ ‬الأذربيجياني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

في‭ ‬تولوز،‭ ‬يحتاج‭ ‬الريدز‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لضمان‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬ليتبوأ‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أونيون‭ ‬سانت‭-‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬وتولوز‭ ‬اللذين‭ ‬يتنافسان‭ ‬عن‭ ‬المقعد‭ ‬الثاني‭ ‬المؤهل‭.‬

ورغم‭ ‬انخراطه‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬بعدما‭ ‬تفادى‭ ‬الأحد‭ ‬خسارة‭ ‬وشيكة‭ ‬أمام‭ ‬لوتون‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عبر‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬ليهدر‭ ‬نقطتين‭ ‬مهمتين،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬سياق‭ ‬النتائج‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهمية‭ ‬أكدّ‭ ‬رغبته‭ ‬بالتعاطي‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬بإحراز‭ ‬اللقب‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬اقترابه‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬قد‭ ‬يلجأ‭ ‬كلوب‭ ‬إلى‭ ‬المداورة‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬لإراحة‭ ‬بعض‭ ‬نجومه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬للفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬باستغلال‭ ‬ذلك‭ ‬لمحاولة‭ ‬انتزاع‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬الأحوال‭ ‬الفنية‭ ‬لتولوز‭ ‬ليست‭ ‬مثالية،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬ذلك‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الذهاب‭ ‬أمام‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بنتيجة‭ ‬قاسية‭ ‬1‭-‬5‭.‬

كما‭ ‬يدخل‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬ليفربول‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لانتزاع‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬وحسم‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬

طموح‭ ‬روما‭ ‬مع‭ ‬مورينيو

في‭ ‬ظل‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬يعوّل‭ ‬روما‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيدًا‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بهدف‭ ‬إنقاذ‭ ‬موسم‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭.‬

مورينيو،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مواسمه‭ ‬مع‭ ‬روما،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬المتخصص‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭.‬

لكن‭ ‬محليا،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬معاناة‭ ‬روما‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مورينيو‭ ‬لشق‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬مستمرة‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭. ‬وفي‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬يحتل‭ ‬روما‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر،‭ ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬ذلك‭ ‬سوى‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

لكن‭ ‬أوروبيا،‭ ‬تبدو‭ ‬فرص‭ ‬روما‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للتحقق،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬وسيكون‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬أو‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬ثاني‭ ‬الترتيب‭ (‬6‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سيرفيت‭ ‬السويسري‭ ‬وشيريف‭ ‬المولدوفي‭ ‬اللذين‭ ‬يحتلان‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وسيطمح‭ ‬روما‭ ‬لتكرار‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الذهاب‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬التشيكي‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ستكون‭ ‬المهمة‭ ‬أصعب‭ ‬حيث‭ ‬يزوره‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭.‬

ليفركوزن‭ ‬للعلامة‭ ‬الكاملة

‭ ‬ويتطلع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬مواسمه‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬وحسم‭ ‬تأهله‭ ‬مبدئيًا‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬قره‭ ‬باغ‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬الونسو‭ ‬صامدا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬مراحل،‭ ‬بـ‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ممكنة،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة،‭ ‬وبتسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وحيد‭ ‬كان‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬2-2‭.‬

أوروبيا،‭ ‬واصل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عروضه‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بمبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬كاراباغ‭ ‬نفسه‭ ‬بنتيجة‭ ‬مذلّة‭ ‬5‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬ليحتل‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬قره‭ ‬باغ،‭ ‬وست‭ ‬عن‭ ‬مولده‭ ‬النروجي‭.‬

ويعوّل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭ ‬ويوناس‭ ‬هوفمان‭ ‬والإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬غريمالدو‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭.‬





المجموعة‭ ‬الحديدية

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس،‭ ‬حيث‭ ‬تتجدد‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬اولمبياكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬ووست‭ ‬هام‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ويدور‭ ‬صراع‭ ‬كبير‭ ‬بينهما‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬مقعدين،‭ ‬حيث‭ ‬قلب‭ ‬الفريق‭ ‬اليوناني‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وسيطمح‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬إلى‭ ‬الثأر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬يتشاركها‭ ‬مع‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الألماني،‭ ‬فيما‭ ‬يطمح‭ ‬اولمبياكوس‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬فوزه‭ ‬واحتلال‭ ‬أحد‭ ‬المركزين‭ ‬الأولين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يواجه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الألماني‭ ‬نظيره‭ ‬باتشكا‭ ‬توبولا‭ ‬الصربي‭ ‬متذيل‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬رصيده‭.‬



