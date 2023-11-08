ليفربول وروما وليفركوزن لحسم التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كيشيناو – (أ ف ب): يتطلع ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي إلى حسم تأهلهم إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروباليغ» عندما يواجهون تباعا تولوز الفرنسي وسلافيا براغ التشيكي وقره باغ الأذربيجياني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.
في تولوز، يحتاج الريدز لتحقيق الفوز لضمان تأهله الى الدور الثاني، بعد أن حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من 3 مباريات، ليتبوأ صدارة المجموعة الخامسة بفارق خمس نقاط عن كل من أونيون سانت-جيلواز البلجيكي وتولوز اللذين يتنافسان عن المقعد الثاني المؤهل.
ورغم انخراطه في المعركة القاسية على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر بعدما تفادى الأحد خسارة وشيكة أمام لوتون 1-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر الكولومبي لويس دياس ليهدر نقطتين مهمتين، إلا أنّ سياق النتائج لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية أكدّ رغبته بالتعاطي بكل جدية مع فرصة بإحراز اللقب.
وفي ظل اقترابه كثيرا من التأهل إلى الدور الثاني، قد يلجأ كلوب إلى المداورة في التشكيلة لإراحة بعض نجومه، وهو ما قد يسمح للفريق الفرنسي باستغلال ذلك لمحاولة انتزاع نتيجة إيجابية، على الرغم من أنّ الأحوال الفنية لتولوز ليست مثالية، إذ يحتل المركز 14 في ترتيب «ليغ 1» برصيد 11 نقطة، ذلك فضلا عن خسارته في لقاء الذهاب أمام النادي الإنجليزي بنتيجة قاسية 1-5.
كما يدخل الفريق الفرنسي إلى المواجهة الأوروبية بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، ما يجعل ليفربول مرشحا فوق العادة لانتزاع فوزه الرابع وحسم تأهله إلى الدور المقبل.
طموح روما مع مورينيو
في ظل ابتعاده عن المراكز الأمامية في الدوري الإيطالي، يعوّل روما من جديد على المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو للذهاب بعيدًا في المسابقة القارية بهدف إنقاذ موسم فريق العاصمة.
مورينيو، في ثالث مواسمه مع روما، سبق أن قاد الفريق إلى لقب مسابقة كونفرنس ليغ، ومن ثمّ إلى نهائي يوروبا ليغ قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إشبيلية الإسباني المتخصص بإحراز لقب هذه المسابقة.
لكن محليا، لا تزال معاناة روما تحت قيادة مورينيو لشق طريقه نحو المراكز الأربعة الأولى مستمرة بعد احتلال المركز السادس في الموسمين الماضيين. وفي الموسم الحالي، يحتل روما المركز السابع بعد 11 مرحلة بفارق 11 نقطة عن إنتر المتصدر، ولم يأت ذلك سوى بعد فوز بشق الأنفس على ليتشي 2-1 على الملعب الأولمبي الأسبوع الماضي.
لكن أوروبيا، تبدو فرص روما أكثر قابلية للتحقق، إذ يحتل صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وسيكون قادرًا على حسم تأهله في حال فوزه أو تعادله أمام سلافيا براغ ثاني الترتيب (6)، إذ يتقدم بفارق 8 نقاط عن سيرفيت السويسري وشيريف المولدوفي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع.
وسيطمح روما لتكرار فوزه في لقاء الذهاب على الفريق التشيكي 2-0، لكن هذه المرة ستكون المهمة أصعب حيث يزوره في ملعبه.
ليفركوزن للعلامة الكاملة
ويتطلع باير ليفركوزن الذي يقدم أفضل مواسمه منذ حوالي 20 عاما، إلى الاحتفاظ بالعلامة الكاملة وحسم تأهله مبدئيًا عندما يحلّ ضيفا على قره باغ.
ولا يزال فريق المدرب الإسباني تشابي الونسو صامدا في صدارة ترتيب الدوري الألماني بعد مرور 10 مراحل، بـ 28 نقطة من 30 ممكنة، ومن دون أي خسارة، وبتسعة انتصارات وتعادل وحيد كان أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب 2-2.
أوروبيا، واصل ليفركوزن عروضه الكبيرة وتمكن من الفوز بمبارياته الثلاث وكان آخرها على كاراباغ نفسه بنتيجة مذلّة 5-1 قبل أسبوعين ليحتل صدارة المجموعة الثامنة بتسع نقاط بفارق 3 نقاط عن قره باغ، وست عن مولده النروجي.
ويعوّل ليفركوزن دائمًا على تألق النيجيري فيكتور بونيفاس ويوناس هوفمان والإسباني أليكس غريمالدو الذين سجلوا 17 هدفا معا في الدوري حتى اللحظة.
المجموعة الحديدية
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى المجموعة الأولى التي تشهد منافسة حامية الوطيس، حيث تتجدد المواجهة بين اولمبياكوس اليوناني ووست هام الإنجليزي.
ويدور صراع كبير بينهما وفرايبورغ الألماني على أول مقعدين، حيث قلب الفريق اليوناني الطاولة على منافسه وست هام متصدر المجموعة (6 نقاط) وتغلب عليه في الجولة الماضية 2-1. وسيطمح وست هام إلى الثأر على أرضه والاحتفاظ بصدارة المجموعة التي يتشاركها مع فرايبورغ الألماني، فيما يطمح اولمبياكوس (4 نقاط) إلى تجديد فوزه واحتلال أحد المركزين الأولين.
من جهته، يواجه فرايبورغ الألماني نظيره باتشكا توبولا الصربي متذيل ترتيب المجموعة مع فرصة كبيرة لتعزيز رصيده.
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