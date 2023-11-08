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الأهلي يقتنص فوزا قاتلا من سيراميكا

11/8/2023 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اقتنص‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزا‭ ‬قاتلا‭ ‬من‭ ‬مضيفه‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬المنقوص‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬عثمان،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬للدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

سجل‭ ‬للأهلي‭ ‬ياسر‭ ‬إبراهيم‭ (‬33‭) ‬والبديل‭ ‬محمد‭ ‬مجدي‭ ‬‮«‬أفشه‮»‬‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬ولسيراميكا‭ ‬لاهب‭ ‬الأهلي‭ ‬المعار‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬القندوسي‭ (‬58‭)‬،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬وصافة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الانغولي‭ ‬جوب‭ ‬مابولولو‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ (‬6‭). ‬

وأكمل‭ ‬سيراميكا‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬مدافعه‭ ‬رجب‭ ‬نبيل‭ ‬لنيله‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭. ‬

وحقق‭ ‬الاهلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يملك‭ ‬مباراتين‭ ‬مؤجلتين‭ ‬أمام‭ ‬الجونة‭ ‬وبلدية‭ ‬المحلة،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬بيراميدز‭ ‬المتصدر‭. ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬سيراميكا‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬

استهل‭ ‬سيراميكا‭ ‬المباراة‭ ‬ضاغطاً،‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭ ‬انقذ‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬مرماه‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬محمود‭ ‬عبدالحفيظ‭ ‬‮«‬زلاكا‮»‬‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وأبعدها‭ ‬إلى‭ ‬ركنية،‭ ‬ليعود‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬ويتصدى‭ ‬لرأسية‭ ‬القندوسي‭. ‬

وردّ‭ ‬مروان‭ ‬عطية‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬بسام‭ ‬وشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬9‭). ‬

وافتتح‭ ‬الأهلي‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬أخطأ‭ ‬دفاع‭ ‬سيراميكا‭ ‬في‭ ‬تشتيت‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية،‭ ‬لتصل‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬ياسر‭ ‬إبراهيم‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬بسام‭. ‬

استعاد‭ ‬لاعبو‭ ‬سيراميكا‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة،‭ ‬فواصل‭ ‬زلاكا‭ ‬هوايته‭ ‬في‭ ‬التسديد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬أبعدها‭ ‬الشناوي‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ ‬بصعوبة‭ (‬49‭). ‬ومن‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬للأهلي‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬طاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬المنفرد‭ ‬فسدد‭ ‬كرة‭ ‬انقذها‭ ‬الحارس‭. ‬

وأدرك‭ ‬أصحاب‭ ‬الارض‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬منظمة‭ ‬فوصلت‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬القندوسي‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬مباشرة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الشناوي‭ (‬58‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬الاخير‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬وينقذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدفٍ‭ ‬ثانٍ‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬القندوسي‭ ‬المنفرد‭ ‬بالمرمى‭. ‬

واستغل‭ ‬لاعبو‭ ‬الاهلي‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سيراميكا‭ ‬وتراجعه‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع،‭ ‬فسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حين‭ ‬مرر‭ ‬البديل‭ ‬كريم‭ ‬فؤاد‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬تابعها‭ ‬‮«‬أفشه‮»‬‭ ‬رأسية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭. ‬


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