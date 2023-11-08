الأهلي يقتنص فوزا قاتلا من سيراميكا

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): اقتنص الأهلي فوزا قاتلا من مضيفه سيراميكا كليوباترا المنقوص 2-1 أمس الاربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان، في مباراة من المرحلة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.
سجل للأهلي ياسر إبراهيم (33) والبديل محمد مجدي «أفشه» (90+2)، ولسيراميكا لاهب الأهلي المعار الجزائري أحمد القندوسي (58)، رافعا رصيده إلى خمسة اهداف في وصافة هدافي الدوري خلف المتصدر الانغولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري (6).
وأكمل سيراميكا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 عقب طرد مدافعه رجب نبيل لنيله البطاقة الصفراء الثانية.
وحقق الاهلي انتصاره الرابع تواليا ورفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني، علما انه يملك مباراتين مؤجلتين أمام الجونة وبلدية المحلة، متأخرا بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر. وتجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.
استهل سيراميكا المباراة ضاغطاً، وبعد ثلاث دقائق من صافرة البداية انقذ الحارس محمد الشناوي مرماه بتصديه لتسديدة محمود عبدالحفيظ «زلاكا» من داخل منطقة الجزاء وأبعدها إلى ركنية، ليعود بعد دقيقة ويتصدى لرأسية القندوسي.
وردّ مروان عطية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد بسام وشتتها الدفاع (9).
وافتتح الأهلي التسجيل بعدما أخطأ دفاع سيراميكا في تشتيت تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى ياسر إبراهيم داخل منطقة الجزاء الذي سددها داخل الشباك على يمين بسام.
استعاد لاعبو سيراميكا زمام المبادرة، فواصل زلاكا هوايته في التسديد من خارج منطقة الجزاء أبعدها الشناوي الى ركنية بصعوبة (49). ومن هجمة مرتدة للأهلي وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى طاهر محمد طاهر المنفرد فسدد كرة انقذها الحارس.
وأدرك أصحاب الارض التعادل من هجمة منظمة فوصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى القندوسي الذي سددها مباشرة داخل الشباك على يسار الشناوي (58)، ليعود الاخير بعد 10 دقائق وينقذ مرماه من هدفٍ ثانٍ بتصديه لتسديدة القندوسي المنفرد بالمرمى.
واستغل لاعبو الاهلي النقص العددي في صفوف سيراميكا وتراجعه إلى الدفاع، فسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني حين مرر البديل كريم فؤاد كرة عرضية تابعها «أفشه» رأسية على يمين الحارس.
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