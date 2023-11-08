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اختبار صعب للهلال المتصدر والاتحاد يواصل بمدرب مؤقت

11/8/2023 7:17:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬الثالث‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويسير‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬المحلية‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬ويتطلع‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬وجاره‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبيا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الوحدة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬سيلتقيان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وحقق‭ ‬الهلال‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬آخرها‭ ‬انتصاره‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مومباي‭ ‬سيتي‭ ‬الهندي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭ ‬والصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وعلي‭ ‬البليهي‭ ‬والبرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نبفيش‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف،‭ ‬لكنه‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬منهم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬والبرازيليان‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬ومواطنه‭ ‬ميشال‭ ‬دلغادو‭ ‬وهدافه‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬وسعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭.‬


التعاون‭ ‬خصم‭ ‬قوي

ولن‭ ‬يكون‭ ‬التعاون‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬خصما‭ ‬سهلا‭ ‬معولا‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المميزة‭ ‬اتي‭ ‬تضمها‭ ‬صفوفه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬ومواطنيه‭ ‬ماتيوس‭ ‬كاسترو‭ ‬وفلافيو‭ ‬واندري‭ ‬جيروتو‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬مايلسون‭ ‬والهولندي‭ ‬أشرف‭ ‬المهديوي‭ ‬والغامبي‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬والإسباني‭ ‬الفارو‭ ‬ميدران‭.‬

وسيحاول‭ ‬التعاون‭ ‬فك‭ ‬النحس‭ ‬الذي‭ ‬لازمه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬ما‭ ‬كلفه‭ ‬التراجع‭ ‬من‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتقاسمها‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

ويمني‭ ‬النصر‭ ‬النفس‭ ‬بتعثر‭ ‬الهلال‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬قبل‭ ‬قمتهما‭ ‬المرتقبة‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الثامن‭.‬

ويقدم‭ ‬النصر‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المشاركات‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

ويمتلك‭ ‬النصر‭ ‬أسماء‭ ‬كبيرة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬ومواطنه‭ ‬أوتافيو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬تاليسكا،‭ ‬صاحب‭ ‬الهاتريك‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الدحيل،‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭ ‬والإسباني‭ ‬أيميريك‭ ‬لابورت‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخيبري‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬غريب‭ ‬وعبد‭ ‬الإله‭ ‬العمري‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬عاد‭ ‬الوحدة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬لاربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الحزم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وسيسعى‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬لتحسين‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬


الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مؤقتة‭ ‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬نتائجه‭ ‬السلبية‭ ‬ومصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬أبها‭ ‬الجمعة‭ ‬بقيادة‭ ‬حسن‭ ‬خليفة‭ ‬مدربه‭ ‬المساعد‭ ‬الذي‭ ‬عيِّن‭ ‬لتدريبه‭ ‬مؤقتا‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تردي‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬آخرها‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وفشل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وآخرها‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭.‬

وسيواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬امتحانا‭ ‬صعبا‭ ‬امام‭ ‬أبها‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬كون‭ ‬نتائجه‭ ‬تحسنت‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬التونسي‭ ‬يوسف‭ ‬المناعي،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬2‭-‬1‭ ‬والاخدود‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقصي‭ ‬الأهلي‭ (‬2-1‭) ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المباريات،‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الخليج‭ ‬والطائي‭ ‬في‭ ‬الخبر،‭ ‬والرائد‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬بريدة،‭ ‬والرياض‭ ‬ضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬وضمك‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭. ‬وتلعب‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬الفيحاء‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق،‭ ‬والأخدود‭ ‬مع‭ ‬الحزم‭.‬

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