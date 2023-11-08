اختبار صعب للهلال المتصدر والاتحاد يواصل بمدرب مؤقت

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (أ ف ب): يخوض الهلال المتصدر اختبارا صعبا أمام ضيفه التعاون الثالث الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويسير الهلال المتصدر برصيد 32 نقطة بشكل مميز في الدوري والكأس المحلية ودوري أبطال آسيا، وهو الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري هذا الموسم وكذلك في مختلف المسابقات، ويتطلع الجمعة إلى تحقيق فوز جديد رغم صعوبة المنافس من أجل الإبقاء على فارق النقاط الأربع عن مطارده المباشر وجاره النصر الذي يختتم المرحلة السبت بمواجهة سهلة نسبيا أمام مضيفه الوحدة، علما أن قطبي العاصمة الرياض سيلتقيان في المرحلة الخامسة عشرة في الأول من ديسمبر المقبل.
وحقق الهلال الفوز في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات آخرها انتصاره الثمين على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2-0 الإثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.
ويغيب عن الهلال سلمان الفرج والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بسبب الإصابة، وعلي البليهي والبرتغالي روبن نبفيش بسبب الايقاف، لكنه يمتلك لاعبين مميزين منهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو والبرازيليان مالكوم فيليبي ومواطنه ميشال دلغادو وهدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش وسعود عبدالحميد وسالم الدوسري.
التعاون خصم قوي
ولن يكون التعاون مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة خصما سهلا معولا على العديد من الأسماء المميزة اتي تضمها صفوفه على غرار المهاجم البرازيلي جواو بيدرو ومواطنيه ماتيوس كاسترو وفلافيو واندري جيروتو وحارس المرمى مايلسون والهولندي أشرف المهديوي والغامبي موسى بارو والإسباني الفارو ميدران.
وسيحاول التعاون فك النحس الذي لازمه في مبارياته الثلاث الاخيرة التي سقط فيها في فخ التعادل ما كلفه التراجع من الصدارة التي كان يتقاسمها مع الهلال الى المركز الثالث.
ويمني النصر النفس بتعثر الهلال لتقليص الفارق بينهما قبل قمتهما المرتقبة مطلع الشهر المقبل وذلك عندما يحل ضيفا على الوحدة الثامن.
ويقدم النصر مستويات ونتائج مميزة في جميع المشاركات المحلية والقارية والتي كان آخرها الفوز على مضيفه الدحيل القطري 3-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.
ويمتلك النصر أسماء كبيرة ومميزة في جميع المراكز بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والبرازيلي تاليسكا، صاحب الهاتريك في مرمى الدحيل، والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني أيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبد الرحمن غريب وعبد الإله العمري.
في المقابل عاد الوحدة الى سكة الانتصارات التي غابت عنه لاربع مباريات متتالية عندما تغلب على الحزم في المرحلة الماضية، وسيسعى الى مواصلة صحوته لتحسين موقعه في الترتيب.
الاتحاد بقيادة مؤقتة
ويسعى الاتحاد حامل اللقب إلى تجاوز نتائجه السلبية ومصالحة جماهيره عندما يستقبل أبها الجمعة بقيادة حسن خليفة مدربه المساعد الذي عيِّن لتدريبه مؤقتا خلفا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو المقال من منصبه الثلاثاء على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، آخرها خسارته امام القوة الجوية العراقي 0-2 في المسابقة القارية الثلاثاء.
وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز خلال المراحل الخمس الأخيرة في الدوري وآخرها الهزيمة أمام الشباب 0-1، ما جعله يتراجع الى المركز السادس بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.
وسيواجه الاتحاد امتحانا صعبا امام أبها الثاني عشر برصيد 13 نقطة كون نتائجه تحسنت مع مدربه الجديد التونسي يوسف المناعي، حيث فاز على الشباب 2-1 والاخدود 3-2 في مباراتيه الاخيرتن قبل أن يقصي الأهلي (2-1) من كأس الملك.
وفي باقي المباريات، يلتقي اليوم الخميس الخليج والطائي في الخبر، والرائد مع الشباب في بريدة، والرياض ضيفه الفتح في العاصمة، وضمك مع الأهلي. وتلعب السبت أيضا الفيحاء مع الاتفاق، والأخدود مع الحزم.
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