فوز شاختار على برشلونة ((مجرد البداية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬مارينو‭ ‬بوتشيتش‭ ‬بفوز‭ ‬فريقه‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭ ‬المفاجئ‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬البداية‭ ‬فقط‮»‬‭ ‬وخطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للأمام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الفريق‭ ‬الأوكراني‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬دونباس‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬دانييتسك‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬روسيا‭ ‬الآن،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬لكن‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأميال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬الألمانية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬دانيلو‭ ‬سيكان‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬شهير‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬برشلونة‭ ‬يتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أنتويرب‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬شاختار‭ ‬سيلعب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وسيكون‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭. ‬

وقال‭ ‬بوتشيتش‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬جميل‭ ‬جدا،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬فقط‭. ‬بالطبع،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا،‭ ‬لكنني‭ ‬فخور‭ ‬كثيرا‭ ‬بلاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬وجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬بجدّ‭ ‬لمساعدتي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تسمي‭ ‬هذه‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬ولكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬كذلك،‭ ‬لأنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬تحمل‭ ‬مشقة‭ ‬السفر‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭ ‬إضافيين‭ ‬للتعافي‭ ‬بالطبع‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة‭... ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوكرانية‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬

حتى‭ ‬لو‭ ‬فشل‭ ‬شاختار‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فإن‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬سيمنحه‭ ‬تذكرة‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬مواجهة‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬وأياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭. ‬

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‮«‬مجرد‭ ‬البداية‮»‬

قال‭ ‬بوتشيتش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬حققنا‭ ‬ذلك‭ (‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭) ‬فسيكون‭ ‬أمرا‭ ‬رائعا‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‭ ‬فإن‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬سيكون‭ ‬أيضا‭ ‬إنجازا‭ ‬عظيما،‭ ‬بل‭ ‬إنجازا‭ ‬مذهلا‭ ‬لهذا‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‮»‬‭. ‬

وكشف‭ ‬جورجي‭ ‬سوداكوف‭ ‬الذي‭ ‬اختير‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أن‭ ‬بوتشيتش‭ ‬همس‭ ‬في‭ ‬أذنه‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬قال‭ (‬لي‭) ‬ثق‭ ‬بي،‭ ‬انها‭ ‬مجرد‭ ‬البداية‭ ‬فقط‮»‬‭

‬وكان‭ ‬برشلونة‭ ‬فاز‭ ‬بالمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكاتالونية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تغلب‭ ‬فريق‭ ‬بوتشيتش‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭. ‬

وأجبر‭ ‬شاختار‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬برشلونة‭ ‬الدولي‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لمحاولة‭ ‬اولى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنقاذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬سددها‭ ‬ميكولا‭ ‬ماتفينكو‭. ‬

واضطر‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الى‭ ‬التسديد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بفضل‭ ‬الدفاع‭ ‬المنظم‭ ‬لشاختار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولتين‭ ‬للألماني‭ ‬ايلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجاح،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ظهر‭ ‬الهداف‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مستواه‭. ‬

وتقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬المهاجم‭ ‬الجورجي‭ ‬جيورجي‭ ‬غوتشوليشفيلي‭ ‬وجود‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬لبرشلونة‭ ‬ماركوس‭ ‬ألونسو‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬مركزه،‭ ‬فمرّر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬باتجاه‭ ‬سيكان‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬الدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستنسن‭ ‬وسجل‭ ‬برأسه‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الحارس‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭. ‬

وسجل‭ ‬الواعد‭ ‬نيويرتون،‭ ‬أحدث‭ ‬الوافدين‭ ‬البرازيليين‭ ‬لشاختار‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عامًا،‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬مذهلا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباراة‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يحتسب‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭. ‬