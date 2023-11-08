جريليش يثني على مانشستر سيتي بعد التأهل الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أشاد جاك جريليش بفريقه مانشستر سيتي بعد الفوز على ضيفه يانج بويز السويسري 3/صفر والتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وشارك جريليش في التشكيل الأساسي لسيتي وصنع هدفا ليساهم في تمديد المسيرة الرائعة لفريقه في دوري الأبطال، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم طوال 17 مباراة متتالية في البطولة القارية.
وقال جريليش بعد المباراة: «يعطينا المدرب بيب جوارديولا الكثير، في رأيي، هو أفضل مدرب في العالم».
وأضاف: «لقد أظهر ذلك على مدار السنين، يمكنك أن تمتلك أفضل مدرب في العالم، ولكنك تحتاج أيضًا إلى فريق وغرفة ملابس للقيام بذلك». ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جريليش قوله: «لدينا فريق رائع، على أرض الملعب وأيضًا خارجه، لدينا فريق مقرب جدًا، نحن نحب أن نكون مع بعضنا البعض، ونحب اللعب مع بعضنا البعض وهذا ما يظهر على أرض الملعب». وكشف: «قبل المباراة، قال لي المدرب إننا عندما نمتلك الكرة، عادة ما نعتمد على التمرير مني إلى ماثيو كوفاسيتش إلى رودري». واعترف: «لكنه قال عندما يكون لديهم خمسة مدافعين في الخلف، أرسلها إلى الجانب الآخر مباشرة، بدلاً من الذهاب إلى كل لاعب لأن ذلك يستغرق وقتًا أطول».
واستمر: «أرسلتها على الفور إلى فيل فودين لمواجهة المدافع بشكل فردي وهذا ما فعله».
وأعرب جريليش عن سعادته للحفاظ على السجل الخالي من الهزائم في المجموعة السابعة وتأمين تأهل سيتي لدور الـ16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
وقال جريليش: «هذا ما أردنا فعله، كل عام نلعب العديد من المباريات».
وأضاف: «في معظم الأوقات نشارك في معظم المسابقات، لذا التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، هذا ما أردنا فعله، كان هذا هدفنا».
وأشار: «أعلم ما أقدمه للفريق بجانب الأهداف والتمريرات الحاسمة، كل لاعب يشارك في خط الهجوم يريد تسجيل المزيد».
وختم النجم الإنجليزي حديثه بالقول: «فزنا 3/صفر، ولكن في يوم آخر كان بإمكاننا أن نسجل خمسة أو ستة أهداف».
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