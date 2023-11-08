جريليش يثني على مانشستر سيتي بعد التأهل الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬جاك‭ ‬جريليش‭ ‬بفريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وشارك‭ ‬جريليش‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الأساسي‭ ‬لسيتي‭ ‬وصنع‭ ‬هدفا‭ ‬ليساهم‭ ‬في‭ ‬تمديد‭ ‬المسيرة‭ ‬الرائعة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬طوال‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

وقال‭ ‬جريليش‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬يعطينا‭ ‬المدرب‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬الكثير،‭ ‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنين،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تمتلك‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولكنك‭ ‬تحتاج‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬وغرفة‭ ‬ملابس‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لسيتي‭ ‬عن‭ ‬جريليش‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬رائع،‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬وأيضًا‭ ‬خارجه،‭ ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬مقرب‭ ‬جدًا،‭ ‬نحن‭ ‬نحب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض،‭ ‬ونحب‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬وكشف‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬المدرب‭ ‬إننا‭ ‬عندما‭ ‬نمتلك‭ ‬الكرة،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬التمرير‭ ‬مني‭ ‬إلى‭ ‬ماثيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬إلى‭ ‬رودري‮»‬‭. ‬واعترف‭: ‬‮«‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬خمسة‭ ‬مدافعين‭ ‬في‭ ‬الخلف،‭ ‬أرسلها‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬مباشرة،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‮»‬‭.‬

واستمر‭: ‬‮«‬أرسلتها‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬فيل‭ ‬فودين‭ ‬لمواجهة‭ ‬المدافع‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعله‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬جريليش‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬وتأمين‭ ‬تأهل‭ ‬سيتي‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وقال‭ ‬جريليش‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬فعله،‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬نلعب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأوقات‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المسابقات،‭ ‬لذا‭ ‬التأهل‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬فعله،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هدفنا‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬ما‭ ‬أقدمه‭ ‬للفريق‭ ‬بجانب‭ ‬الأهداف‭ ‬والتمريرات‭ ‬الحاسمة،‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬يريد‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬فزنا‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نسجل‭ ‬خمسة‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‮»‬‭.‬