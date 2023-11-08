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جوارديولا يثني على هالاند

11/8/2023 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬النرويجي‭ ‬الشاب‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬لدى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬3‭ /‬صفر‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وأكد‭ ‬جوارديولا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يكفي‭ ‬مشاهدة‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬يتدرب‭ ‬عشية‭ ‬المباراة‭ ‬ليعرف‭ ‬أنه‭ ‬مستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الاتحاد‭.‬

وخرج‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي،‭ ‬مصابًا‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بورنموث‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬لفترة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬لكنه‭ ‬شارك‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أمام‭ ‬يانج‭ ‬بويز‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬للفريق‭... ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬هالاند‭ ‬15‭ ‬هدفًا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭.‬

وقال‭ ‬جوارديولا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتحدث‭ ‬معه‭ ‬،‭ ‬بالأمس‭ ‬شاهدت‭ ‬حصة‭ ‬التدريب،‭ ‬كيفية‭ ‬تحركه‭ ‬وسعادته،‭ ‬وشعوره‭ ‬الجيد‭... ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬إيرلينج‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بتهديده،‭ ‬لقد‭ ‬تحسنت‭ ‬حالته‭ ‬لذا‭ ‬قررنا‭ ‬الدفع‭ ‬به‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬هالاند‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬فيل‭ ‬فودين‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬القناص‭ ‬النرويجي‭ ‬ويسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لسيتي‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬جوارديولا‭ ‬القول‭ : ‬‮«‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يسجل‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الست‭ ‬ياردات‭ ‬ومنطقة‭ ‬الجزاء‭... ‬لديه‭ ‬هذه‭ ‬الموهبة‭ ‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يفعل‭ ‬فيها‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬ريكو‭ ‬لويس‭ ‬كان‭ ‬مذهلاً،‭ ‬فيل‭ ‬فودين‭ ‬وريكو‭ ‬يهاجمان‭ ‬وأحب‭ ‬عندما‭ ‬نهاجم‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأخير‭ ‬بتمريرات‭ ‬مائلة‭ ‬ونقطع‭ ‬حركة‭ ‬المنافس‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬إيرلينج‭ ‬لديه‭ ‬الكرة‭ ‬هنا‭ ‬والمرمى‭ ‬هناك‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬كثيراً‭ ‬ويسدد،‭ ‬يكون‭ ‬فعالًا‭... ‬كان‭ ‬هدفا‭ ‬رائعا‭ ‬،‭ ‬والهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فيل‭ ‬كان‭ ‬مذهلاً‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬


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