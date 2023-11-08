فيفا يفتح باب منح حقوق بث كأسي العالم 2026 و2027

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭/‬القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مناقصة‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمنح‭ ‬الحقوق‭ ‬الإعلامية‭ ‬لبث‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬للرجال‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2027،‭ ‬والفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬الجهات‭ ‬المشارِكة‭ ‬للتنافس‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭.‬

وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬بكندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمشاركة‭ ‬موسعة‭ ‬تبلغ‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬سيخوضون‭ ‬104‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مدينة‭ ‬مستضيفة‭ ‬لتكون‭ ‬بطولة‭ ‬توحِّد‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬ويوليو‭ ‬2026‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬الدولة‭/‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2027،‭ ‬والمهلة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬حتى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬فيفا‭ ‬لأفضل‭ ‬جهة‭/‬جهات‭ ‬إعلامية‭ ‬تستوفي‭ ‬الالتزامات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البث‭ ‬والبرامج‭.‬



