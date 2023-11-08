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فساد 2006

11/8/2023 7:17:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قررت‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدء‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحق‭ ‬المسؤولين‭ ‬السابقين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭).‬

وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬استمرار‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحق‭ ‬المسؤولين‭ ‬السابقين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمزاعم‭ ‬الفساد‭ ‬الخاصة‭ ‬بمونديال‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وألغى‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والخاص‭ ‬بإغلاق‭ ‬التحقيقات‭ ‬بحق‭ ‬الرئيسين‭ ‬السابقين‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني،‭ ‬ثيو‭ ‬تسفانتسايجر‭ ‬وفولفجانج‭ ‬نيرسباخ،‭ ‬وهورست‭ ‬ار‭ ‬شميت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭.‬

وتتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬قيمته‭ ‬6‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬قام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬بتحويله‭ ‬عبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الراحل‭ ‬روبرت‭ ‬دريفوس،‭ ‬وجرى‭ ‬الإعلان‭ ‬أنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬تلك‭ ‬الفعالية‭.‬

كان‭ ‬فرانز‭ ‬بيكنباور‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬تسلم‭ ‬قرضا‭ ‬بالمبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دريفوس‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬وقد‭ ‬انتهى‭ ‬المطاف‭ ‬بذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬بنكي‭ ‬كان‭ ‬يتحكم‭ ‬فيه‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬همام،‭ ‬المسؤول‭ ‬البارز‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الفيفا،‭ ‬ولم‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بشأن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭. ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بإغلاق‭ ‬التحقيقات‭ ‬ضد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الثلاثة‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬واورس‭ ‬لينسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬إجراءات‭ ‬المحاكمة‭ ‬ضدهم‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وأوضح‭ ‬فريق‭ ‬دفاع‭ ‬شميت‮
‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬أغلقت‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬عقبة‭ ‬إجرائية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها‮»‬،‭ ‬ويقصد‭ ‬بذلك‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بمعاقبة‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬تبرئته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬التهمة،‭ ‬وقد‭ ‬أغلقت‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬والسويسرية‭ ‬تحقيقات‭ ‬فيها‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬احتيال،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬استمرار‭ ‬الإجراءات‭ ‬بحق‭ ‬المسؤولين‭ ‬السابقين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

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