في ختام الجولة (3) من دوري عيسى بن راشد التضــامن وعــالــي يحــققان انتصــارهـما الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريقا التضامن وعالي أول فوز لهما بعد جولتين خاسرتين، إذ فازت عناصر الكابتن يونس الهدار مدرب التضامن على فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل شوط للخاسر 25-16، 25-22، 23-25، 25-19في لقاء ختام الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة لحساب المجموعة (ب)، الذي أداره الدوليان أحمد السماهيجي (أول) وعلي عبد الحميد (ثان) وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليحصل التضامن على أول ثلاث نقاط، بينما ظل رصيد اتحاد الريف بدون نقاط.
وكانت المباراة قد توقفت في شوطها الثالث وتحديدا عند النتيجة 20-20 بعد طلب حكم المباراة إبعاد أحد الجماهير من الصالة.
وقدم الفريقان مباراة متكافئة، ويؤخذ على لاعبي اتحاد الريف عدم محافظتهم على النتيجة جراء نقص الخبرة، إذ تقدموا في أكثر من مناسبة.
ونجح عالي في المباراة الثانية في كسب نقاط الدير بعد التفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-17، 25-22، 26-24، في المباراة التي قادها الدوليان علي كاظم (أول) ومنير مكي (ثان) ليحصل عالي على أول ثلاث نقاط، وبقي رصيد الدير خاليا من النقاط.
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