في ختام الجولة (3) من دوري عيسى بن راشد التضــامن وعــالــي يحــققان انتصــارهـما الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريقا‭ ‬التضامن‭ ‬وعالي‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬لهما‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬خاسرتين،‭ ‬إذ‭ ‬فازت‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬للخاسر‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19في‭ ‬لقاء‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ (‬أول‭) ‬وعلي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬ثان‭) ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليحصل‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬ظل‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الثالث‭ ‬وتحديدا‭ ‬عند‭ ‬النتيجة‭ ‬20‭-‬20‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬إبعاد‭ ‬أحد‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬الصالة‭.‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة،‭ ‬ويؤخذ‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عدم‭ ‬محافظتهم‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬جراء‭ ‬نقص‭ ‬الخبرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقدموا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬

ونجح‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬نقاط‭ ‬الدير‭ ‬بعد‭ ‬التفوق‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬أول‭) ‬ومنير‭ ‬مكي‭ (‬ثان‭) ‬ليحصل‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬رصيد‭ ‬الدير‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬