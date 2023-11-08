Thursday, 09 November 2023 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الترويح الرياضي للمصابين بالتوحد

11/8/2023 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بنفس‭ ‬الطريقة،‭ ‬ولكن‭ ‬العيش‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يتوقع‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أفراده‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬متماثلين‭ ‬ليعيشوا‭ ‬جميعاً‭ .‬

قد‭ ‬يجعل‭ ‬الفرد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬لأن‭ ‬المجتمع‭ ‬غير‭ ‬مصمم‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والأجسام‭.‬

الترويح‭ ‬هو‭ ‬مساحةٌ‭ ‬حرة‭ ‬لتنمية‭ ‬الذات‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الحرية‭ ‬الضرورية‭ ‬للجميع،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬وقت‭ ‬الراحة‭ ‬الذي‭ ‬يقضى‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬وفي‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬يُلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للخروج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬والقيام‭ ‬باكتشافات‭ ‬ُمتجددة،‭ ‬فهي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الحسية‭ ‬والحركية‭ ‬والتواصل،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬انفتاحا‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬قدرة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬التكيف‭. ‬فيمكن‭ ‬مساعدة‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬على‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬مرضية‭ ‬مع‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والفهم‭ ‬لمشاكلهم‭.‬

غالبا‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬إبقاء‭ ‬الطفل‭ ‬المصاب‭ ‬بالتوحد‭ ‬مشغولا‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬تحديا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للآباء،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬تبقي‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬مشغولين‭ ‬طوال‭ ‬يومهم‭. ‬فبحث‭ ‬الآباء‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يهتم‭ ‬بها‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إشغال‭ ‬وقتهم‭ ‬كتقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬تثير‭ ‬اهتمام‭ ‬الطفل‭ ‬بحيث‭ ‬تتعلق‭ ‬باهتماماته‭ ‬أو‭ ‬مهاراته‭. ‬أيضا‭ ‬مقابلة‭ ‬شخص‭ ‬أخصائي‭ ‬بالأطفال‭ ‬المتوحدين‭ ‬وأخذ‭ ‬استشارته‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الأنشطة‭ ‬المناسبة،‭ ‬وقراءة‭ ‬الكتب‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬سلوكياتهم‭. ‬واختيار‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬جمعيات‭ ‬متخصصة‭ ‬بالمتوحدين‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬منها‭. ‬كما‭ ‬يفضل‭ ‬تقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬الطفل‭ ‬بالملل،‭ ‬نظرا‭ ‬لقصر‭ ‬وقت‭ ‬تركيزه‭. ‬

الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬حيث‭ ‬تحسن‭ ‬المهارات‭ ‬الحركية‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتقلل‭ ‬المشاكل‭ ‬السلوكية‭ ‬والعاطفية‭ ‬وترفع‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬كما‭ ‬تشجع‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬الأدوار‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار،‭ ‬والتواصل‭ ‬اللفظي‭ ‬وغير‭ ‬اللفظي‭ ‬وذلك‭ ‬لأنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬

من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬الرياضية‭ ‬المناسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد،‭ ‬تسلق‭ ‬الجدار،‭ ‬ومن‭ ‬إيجابيات‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬أنه‭ ‬يحسن‭ ‬المرونة‭ ‬والتناسق‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الجسم‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التحمل،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬الشعور‭ ‬بالثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالتوتر،‭ ‬أيضا‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬لتحفيز‭ ‬القدرات‭ ‬العاطفية‭ ‬والحسية‭ ‬والحركية‭ ‬والمهارات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬السباحة‭ ‬والألعاب‭ ‬المائية‭ ‬والمشي‭ ‬والتنزه‭ ‬والرحلات‭ ‬الخارجية‭ ‬والجمباز‭ ‬واليوغا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭.‬

وقد‭ ‬وعى‭ ‬المجتمع‭ ‬أهمية‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬بإنشاء‭ ‬جمعيات‭ ‬للترويح‭ ‬مخصصة‭ ‬للمتوحدين،‭ ‬وكما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬المجتمع‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬الجمعيات،‭ ‬بل‭ ‬اهتمت‭ ‬الجامعات‭ ‬كجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالخصوص‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬فيها‭ ‬بإقرار‭ ‬مادة‭ ‬التربية‭ ‬الترويحية‭ ‬نظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد،‭ ‬حيث‭ ‬يُعلم‭ ‬هذا‭ ‬المقرر‭ ‬الطلبة‭ ‬كيفية‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬واعدادها‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬المجتمع‭ ‬ومختلف‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬فيه‭.‬

الخلاصة‭ ‬أن‭ ‬الترويح‭ ‬الرياضي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصا‭ ‬مهمة‭ ‬للمتوحدين‭ ‬للتعلم‭ ‬والاندماج‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويساعدهم‭ ‬على‭ ‬الاستمتاع‭ ‬وتحسين‭ ‬نمط‭ ‬حياتهم‭ ‬وتمضية‭ ‬الوقت‭ ‬فيما‭ ‬يفيدهم‭ ‬وبالتالي‭ ‬شعورهم‭ ‬بالسعادة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

MENAFN08112023000055011008ID1107397349

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث