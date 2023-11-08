الترويح الرياضي للمصابين بالتوحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بنفس‭ ‬الطريقة،‭ ‬ولكن‭ ‬العيش‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يتوقع‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أفراده‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬متماثلين‭ ‬ليعيشوا‭ ‬جميعاً‭ .‬

قد‭ ‬يجعل‭ ‬الفرد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬لأن‭ ‬المجتمع‭ ‬غير‭ ‬مصمم‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والأجسام‭.‬

الترويح‭ ‬هو‭ ‬مساحةٌ‭ ‬حرة‭ ‬لتنمية‭ ‬الذات‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الحرية‭ ‬الضرورية‭ ‬للجميع،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬وقت‭ ‬الراحة‭ ‬الذي‭ ‬يقضى‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬وفي‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬يُلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للخروج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬والقيام‭ ‬باكتشافات‭ ‬ُمتجددة،‭ ‬فهي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الحسية‭ ‬والحركية‭ ‬والتواصل،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬انفتاحا‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬قدرة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬التكيف‭. ‬فيمكن‭ ‬مساعدة‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬على‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬مرضية‭ ‬مع‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والفهم‭ ‬لمشاكلهم‭.‬

غالبا‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬إبقاء‭ ‬الطفل‭ ‬المصاب‭ ‬بالتوحد‭ ‬مشغولا‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬تحديا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للآباء،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬تبقي‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬مشغولين‭ ‬طوال‭ ‬يومهم‭. ‬فبحث‭ ‬الآباء‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يهتم‭ ‬بها‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إشغال‭ ‬وقتهم‭ ‬كتقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬تثير‭ ‬اهتمام‭ ‬الطفل‭ ‬بحيث‭ ‬تتعلق‭ ‬باهتماماته‭ ‬أو‭ ‬مهاراته‭. ‬أيضا‭ ‬مقابلة‭ ‬شخص‭ ‬أخصائي‭ ‬بالأطفال‭ ‬المتوحدين‭ ‬وأخذ‭ ‬استشارته‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الأنشطة‭ ‬المناسبة،‭ ‬وقراءة‭ ‬الكتب‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬سلوكياتهم‭. ‬واختيار‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬جمعيات‭ ‬متخصصة‭ ‬بالمتوحدين‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬منها‭. ‬كما‭ ‬يفضل‭ ‬تقديم‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬الطفل‭ ‬بالملل،‭ ‬نظرا‭ ‬لقصر‭ ‬وقت‭ ‬تركيزه‭. ‬

الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬حيث‭ ‬تحسن‭ ‬المهارات‭ ‬الحركية‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتقلل‭ ‬المشاكل‭ ‬السلوكية‭ ‬والعاطفية‭ ‬وترفع‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬كما‭ ‬تشجع‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬الأدوار‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار،‭ ‬والتواصل‭ ‬اللفظي‭ ‬وغير‭ ‬اللفظي‭ ‬وذلك‭ ‬لأنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التفاعل‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭. ‬

من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬الرياضية‭ ‬المناسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالتوحد،‭ ‬تسلق‭ ‬الجدار،‭ ‬ومن‭ ‬إيجابيات‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬أنه‭ ‬يحسن‭ ‬المرونة‭ ‬والتناسق‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الجسم‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التحمل،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬الشعور‭ ‬بالثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالتوتر،‭ ‬أيضا‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬لتحفيز‭ ‬القدرات‭ ‬العاطفية‭ ‬والحسية‭ ‬والحركية‭ ‬والمهارات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬السباحة‭ ‬والألعاب‭ ‬المائية‭ ‬والمشي‭ ‬والتنزه‭ ‬والرحلات‭ ‬الخارجية‭ ‬والجمباز‭ ‬واليوغا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭.‬

وقد‭ ‬وعى‭ ‬المجتمع‭ ‬أهمية‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬بإنشاء‭ ‬جمعيات‭ ‬للترويح‭ ‬مخصصة‭ ‬للمتوحدين،‭ ‬وكما‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬المجتمع‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬الجمعيات،‭ ‬بل‭ ‬اهتمت‭ ‬الجامعات‭ ‬كجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالخصوص‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬فيها‭ ‬بإقرار‭ ‬مادة‭ ‬التربية‭ ‬الترويحية‭ ‬نظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد،‭ ‬حيث‭ ‬يُعلم‭ ‬هذا‭ ‬المقرر‭ ‬الطلبة‭ ‬كيفية‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترويحية‭ ‬واعدادها‭ ‬بما‭ ‬يناسب‭ ‬المجتمع‭ ‬ومختلف‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬فيه‭.‬

الخلاصة‭ ‬أن‭ ‬الترويح‭ ‬الرياضي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصا‭ ‬مهمة‭ ‬للمتوحدين‭ ‬للتعلم‭ ‬والاندماج‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويساعدهم‭ ‬على‭ ‬الاستمتاع‭ ‬وتحسين‭ ‬نمط‭ ‬حياتهم‭ ‬وتمضية‭ ‬الوقت‭ ‬فيما‭ ‬يفيدهم‭ ‬وبالتالي‭ ‬شعورهم‭ ‬بالسعادة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬