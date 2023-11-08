لجنة الرقابة باتحاد القدم تتابع تطبيقات الحوكمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة الرقابة والحوكمة بالاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماع عمل في مقر الاتحاد بالرفاع السبت الماضي، برئاسة رئيس اللجنة محمد علي الشيخ.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة سير أعمال اللجنة والتأكد من تطبيق توصيات تقارير اللجنة السابقة المرفوعة بخصوص «حوكمة أعمال اللجان»، إلى جانب استعراض عدد من لوائح اللجان الصادرة حديثًا من قبل الاتحاد.
واتفق المجتمعون على البدء بإعداد مواضيع التقرير ربع السنوي تمهيدًا لرفعه خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك قبل انتهاء السنة المالية 2023.
وتضم اللجنة التي يترأسها محمد علي الشيخ الأعضاء: عبدالعزيز قمبر، محمد مكي الشيخ، أحمد عريك، هديل بهلول ومحمد الماجد.
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