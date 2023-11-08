لجنة الرقابة باتحاد القدم تتابع تطبيقات الحوكمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الرقابة‭ ‬والحوكمة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الشيخ‭.‬

وجاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬بهدف‭ ‬متابعة‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬توصيات‭ ‬تقارير‭ ‬اللجنة‭ ‬السابقة‭ ‬المرفوعة‭ ‬بخصوص‭ ‬‮«‬حوكمة‭ ‬أعمال‭ ‬اللجان‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬اللجان‭ ‬الصادرة‭ ‬حديثًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭.‬

‭ ‬واتفق‭ ‬المجتمعون‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬بإعداد‭ ‬مواضيع‭ ‬التقرير‭ ‬ربع‭ ‬السنوي‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭.‬

وتضم‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الشيخ‭ ‬الأعضاء‭: ‬عبدالعزيز‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ،‭ ‬أحمد‭ ‬عريك،‭ ‬هديل‭ ‬بهلول‭ ‬ومحمد‭ ‬الماجد‭.‬