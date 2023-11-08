علي بن خليفة يشيد برعاية مراسي لدوري كرة القدم الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بدعم شركة مراسي وإسهاماتها المتعددة مع الاتحاد، وذلك بعد رعاية الشركة لمنافسات دوري مراسي لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2023-2024، والذي انطلق الأسبوع الماضي.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة بالاتحاد البحريني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الرعاية المميزة التي تقدمها الشركة لرعاية دوري كرة القدم الشاطئية يعكس شراكتها مع الاتحاد، وانعكاسًا على حرصها بدعم القطاعين الرياضي والشبابي، وخصوصًا على مستوى كرة القدم.
ونوه الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بتعاون مجلس إدارة شركة مراسي بتقديم كامل الدعم للاتحاد البحريني لكرة القدم، ومثنيًا على جهوده، وكذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وأوضح الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن الاتحاد البحريني لكرة القدم سعيد بعقد الشراكة مع «مراسي» لرعاية دوري كرة القدم الشاطئية، مبينًا أن الشركة قدمت دعمًا كبيرًا ومميزًا، مؤكدًا أن رعايتها لمنافسات الكرة الشاطئية دليل على حرصها بمواصلة الجسور الممتدة بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز التطلعات الرامية للتطوير على مستوى كرة القدم البحرينية.
ولفت رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى أن الرعاية تعكس الدور الوطني الكبير والرائد لشركة مراسي في الإسهام بنجاح الفعاليات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد، مشيدًا بهذا الدعم الذي أسهم في توفير أسباب النجاح التنظيمي الدوري.
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