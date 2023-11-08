علي بن خليفة يشيد برعاية مراسي لدوري كرة القدم الشاطئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بدعم‭ ‬شركة‭ ‬مراسي‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬المتعددة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رعاية‭ ‬الشركة‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬لرعاية‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬يعكس‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وانعكاسًا‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬بدعم‭ ‬القطاعين‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ونوه‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتعاون‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مراسي‭ ‬بتقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ومثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهوده،‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سعيد‭ ‬بعقد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مراسي‮»‬‭ ‬لرعاية‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قدمت‭ ‬دعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ومميزًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬رعايتها‭ ‬لمنافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬بمواصلة‭ ‬الجسور‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطلعات‭ ‬الرامية‭ ‬للتطوير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬والرائد‭ ‬لشركة‭ ‬مراسي‭ ‬في‭ ‬الإسهام‭ ‬بنجاح‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بهذا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬الدوري‭.‬