Thursday, 09 November 2023 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم يقام نصف نهائي مسابقة الزوجيالمصـــريــة ســـوزان مـلــك تبـــلـغ ربــع نهـــائــي الفـــردي

11/8/2023 7:17:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬تنافسا‭ ‬قويا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وانطلقت‭ ‬المباريات‭ ‬صباح‭ ‬الأمس‭ ‬بمنافسات‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬فنكات‭ ‬ريشي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬سيرجي‭ ‬رافي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬كانبرغيمث‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬مصطفى‭ ‬توباس‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وصعد‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬سامبريت‭ ‬شارما‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬الفنرسي‭ ‬ساشا‭ ‬فونتانيز‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬ولحق‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬بالمتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الإستوني‭ ‬نيكيتا‭ ‬غريبياكين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

وواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬رادو‭ ‬كوجوكارو‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتأهل‭ ‬للدور‭ ‬التالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬التركي‭ ‬جاغان‭ ‬توفيقجي‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬وحجز‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بيريرو‭ ‬مكانه‭ ‬مع‭ ‬المتأهلين‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬راكيش‭ ‬سيواني‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬جوش‭ ‬هينتون‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬إيدنات‭ ‬كاسوار‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وفقد‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬جورجي‭ ‬أراكيليان‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬بمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬طولة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينشو‭ ‬بلاكندر‭ ‬وانسحابه‭ ‬للإصابة‭.‬


فردي‭ ‬الفتيات

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬واصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سوزان‭ ‬ملك‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وحجزت‭ ‬مقعدا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬أوفيليا‭ ‬بنتجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وانسحاب‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬والمباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬بلغت‭ ‬الكازخستانية‭ ‬أرينا‭ ‬كوغولينا‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬أيريس‭ ‬توكاج‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬مواطنتها‭ ‬عاديا‭ ‬عمربيك‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬بالافي‭ ‬باتيل‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وصعدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬أرينا‭ ‬ماليغينا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬اليكسندرا‭ ‬بايوشينكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬ندية‭ ‬وإثارة،‭ ‬تمكنت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬تشوكو‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬التركية‭ ‬نهير‭ ‬ايرتان‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الفاصلة‭ ‬للإصابة،‭ ‬وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬حسمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لمصلحتها‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5،‭ ‬وفازت‭ ‬منافستها‭ ‬الرومانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2،‭ ‬وكانت‭ ‬الرومانية‭ ‬تتقدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الفاصلة‭ ‬قبل‭ ‬إصابة‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬وانسحابها‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وتأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيان‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الهندية‭ ‬سايتي‭ ‬فارادكار‭ ‬بنتجية‭ ‬4‭/‬6،‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬كما‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬ليليا‭ ‬بيسكون‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬داشكا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وواصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وتأهلت‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬النمساوية‭ ‬إيميلي‭ ‬ليدرير‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬6،‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭ ‬والأولاد،‭ ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬اليوم‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬للفئتين‭ ‬أيضا‭.‬

وستبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا،‭ ‬وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

MENAFN08112023000055011008ID1107397346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث