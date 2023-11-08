اليوم يقام نصف نهائي مسابقة الزوجيالمصـــريــة ســـوزان مـلــك تبـــلـغ ربــع نهـــائــي الفـــردي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقيمت يوم أمس مباريات دور الـ16 لمسابقتي فردي الأولاد والفتيات لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين، التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس للأسبوع الثاني على التوالي، حيث شهدت مباريات هذا الدور تنافسا قويا بين اللاعبين من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي.
وانطلقت المباريات صباح الأمس بمنافسات فردي الأولاد، حيث أسفرت نتائج المباريات عن تأهل اللاعب الأمريكي فنكات ريشي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على اللاعب البريطاني سيرجي رافي بنتيجة 6/0 و6/1، كما تأهل اللاعب الروماني ديف كانبرغيمث بفوزه على اللاعب التركي مصطفى توباس بنتيجة 6/1 و6/1.
وصعد اللاعب الهندي سامبريت شارما إلى ربع نهائي المسابقة بعد تمكنه من إقصاء الفنرسي ساشا فونتانيز حيث تغلب عليه بنتيجة 6/0 و6/2، ولحق التركي بورا باكيجي بالمتأهلين للدور ربع النهائي إثر فوزه على الإستوني نيكيتا غريبياكين بنتيجة 6/0 و6/4.
وواصل اللاعب الأسترالي رادو كوجوكارو مشواره في البطولة وتأهل للدور التالي بعد فوزه على التركي جاغان توفيقجي بنتيجة 7/5 و6/2، وحجز اللاعب الإسباني أندريس بيريرو مكانه مع المتأهلين بالفوز على اللاعب الهندي راكيش سيواني بنتيجة 6/3 و6/4، فيما بلغ اللاعب البريطاني جوش هينتون دور الثمانية بفوزه على اللاعب الهندي إيدنات كاسوار بنتيجة 6/1 و6/2.
وفقد اللاعب الروسي جورجي أراكيليان المتوج بلقب بمسابقة الفردي في الأسبوع الماضي طولة بسبب عدم تمكنه من اللعب أمام الأمريكي فينشو بلاكندر وانسحابه للإصابة.
فردي الفتيات
وفي منافسات دور الـ16 لفردي الفتيات، واصلت اللاعبة المصرية سوزان ملك مشواره في البطولة وحجزت مقعدا لها في الدور ربع النهائي بعد فوزها على اللاعبة البريطانية أوفيليا بنتجة 6/3 في المجموعة الأولى، وانسحاب اللاعبة البريطانية من المجموعة الثانية والمباراة بسبب الإصابة.
وفي بقية منافسات هذا الدور، بلغت الكازخستانية أرينا كوغولينا الدور ربع النهائي بفوزها على اللاعبة التركية أيريس توكاج بنتيجة 6/0 و6/0، كما بلغت مواطنتها عاديا عمربيك الدور ذاته بتغلبها على اللاعبة الهندية بالافي باتيل بنتيجة 6/2 و6/2.
وصعدت اللاعبة الروسية أرينا ماليغينا إلى الدور ربع النهائي بتغلبها على مواطنتها اليكسندرا بايوشينكو بنتيجة 6/4 و6/1.
وفي واحدة من أكثر مباريات هذا الدور ندية وإثارة، تمكنت اللاعبة الرومانية سيمونا تشوكو الصعود إلى ربع النهائي بفوزها الصعب على التركية نهير ايرتان بعد انسحاب الأخيرة من المجموعة الفاصلة للإصابة، وكانت اللاعبة التركية حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 7/5، وفازت منافستها الرومانية بالمجموعة الثانية بنتيجة 6/2، وكانت الرومانية تتقدم بنتيجة 3/1 في المجموعة الفاصلة قبل إصابة اللاعبة التركية وانسحابها من المباراة.
وتأهلت اللاعبة الروسية ألينا سوغومونيان بفوزها على الهندية سايتي فارادكار بنتجية 4/6، 6/1 و6/3، كما تأهلت اللاعبة الروسية ليليا بيسكون بعد تغلبها على اللاعبة الهندية داشكا ناير بنتيجة 6/1 و6/2.
وواصلت اللاعبة السلوفينية لويزا فوسيل حملة الدفاع عن لقبها الذي أحرزته في الأسبوع الماضي، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي بعد فوزها على النمساوية إيميلي ليدرير بنتيجة 1/6، 6/4 و6/4.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي لمسابقتي فردي الفتيات والأولاد، كما سيشهد اليوم إقامة مباريات الدور قبل النهائي لمسابقة الزوجي للفئتين أيضا.
وستبدأ المباريات عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتقام جميع المباريات على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى.
MENAFN08112023000055011008ID1107397346