اليوم يقام نصف نهائي مسابقة الزوجيالمصـــريــة ســـوزان مـلــك تبـــلـغ ربــع نهـــائــي الفـــردي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬تنافسا‭ ‬قويا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وانطلقت‭ ‬المباريات‭ ‬صباح‭ ‬الأمس‭ ‬بمنافسات‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬فنكات‭ ‬ريشي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬سيرجي‭ ‬رافي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬كانبرغيمث‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬مصطفى‭ ‬توباس‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وصعد‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬سامبريت‭ ‬شارما‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬الفنرسي‭ ‬ساشا‭ ‬فونتانيز‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬ولحق‭ ‬التركي‭ ‬بورا‭ ‬باكيجي‭ ‬بالمتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الإستوني‭ ‬نيكيتا‭ ‬غريبياكين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

وواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأسترالي‭ ‬رادو‭ ‬كوجوكارو‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتأهل‭ ‬للدور‭ ‬التالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬التركي‭ ‬جاغان‭ ‬توفيقجي‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬وحجز‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬أندريس‭ ‬بيريرو‭ ‬مكانه‭ ‬مع‭ ‬المتأهلين‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬راكيش‭ ‬سيواني‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬جوش‭ ‬هينتون‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬إيدنات‭ ‬كاسوار‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وفقد‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬جورجي‭ ‬أراكيليان‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬بمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬طولة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬فينشو‭ ‬بلاكندر‭ ‬وانسحابه‭ ‬للإصابة‭.‬





فردي‭ ‬الفتيات

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬واصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سوزان‭ ‬ملك‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وحجزت‭ ‬مقعدا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬أوفيليا‭ ‬بنتجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وانسحاب‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬والمباراة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬بلغت‭ ‬الكازخستانية‭ ‬أرينا‭ ‬كوغولينا‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬أيريس‭ ‬توكاج‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬مواطنتها‭ ‬عاديا‭ ‬عمربيك‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬بالافي‭ ‬باتيل‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وصعدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬أرينا‭ ‬ماليغينا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬اليكسندرا‭ ‬بايوشينكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬ندية‭ ‬وإثارة،‭ ‬تمكنت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬تشوكو‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬التركية‭ ‬نهير‭ ‬ايرتان‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الفاصلة‭ ‬للإصابة،‭ ‬وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬حسمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لمصلحتها‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5،‭ ‬وفازت‭ ‬منافستها‭ ‬الرومانية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2،‭ ‬وكانت‭ ‬الرومانية‭ ‬تتقدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الفاصلة‭ ‬قبل‭ ‬إصابة‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬وانسحابها‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وتأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيان‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الهندية‭ ‬سايتي‭ ‬فارادكار‭ ‬بنتجية‭ ‬4‭/‬6،‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬كما‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬ليليا‭ ‬بيسكون‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬داشكا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وواصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وتأهلت‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬النمساوية‭ ‬إيميلي‭ ‬ليدرير‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬6،‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭ ‬والأولاد،‭ ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬اليوم‭ ‬إقامة‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬للفئتين‭ ‬أيضا‭.‬

وستبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا،‭ ‬وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬