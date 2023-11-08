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بـارتـولي بطــلـة ويمـبــلـدون تــزور نــادي البحــريـن

11/8/2023 7:17:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زارت‭ ‬نجمة‭ ‬التنس‭ ‬الفرنسية‭ ‬ماريون‭ ‬بارتولي‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬للتنس‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أثناء‭ ‬زيارتها‭ ‬الأولى‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬إحدى‭ ‬اللاعبات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬ ITF ‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬حاليًا‭.‬

واستقبل‭ ‬البطلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬ومجموعة‭ ‬تمثل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬للتنس‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬حاليًا‭.‬

وشاركت‭ ‬نجمة‭ ‬التنس‭ ‬الفرنسية‭ ‬وهي‭ ‬وصيفة‭ ‬البطلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬جاروس‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬البطولة،‭ ‬وتابعت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬وأبدت‭ ‬إعجابها‭ ‬بأنشطة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬تنس‭ ‬ومرافق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭.‬

ووجه‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ماريون‭ ‬بارتولي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬وذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬التأسيس،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬رحبت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭. ‬

وماريون‭ ‬بارتولي‭ ‬احترفت‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬وحققت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬8‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬الفردي،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سابين‭ ‬ليزيكي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوزها‭ ‬بثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬الزوجي،‭ ‬ووصلت‭ ‬بارتولي‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2012‭.‬

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