بـارتـولي بطــلـة ويمـبــلـدون تــزور نــادي البحــريـن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زارت نجمة التنس الفرنسية ماريون بارتولي بطلة ويمبلدون للتنس عام 2013 نادي البحرين للتنس يوم الثلاثاء أثناء زيارتها الأولى لمملكة البحرين التي تشرف فيها على تدريب إحدى اللاعبات المشاركات في البطولة الدولية ITF التي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس حاليًا.
واستقبل البطلة الفرنسية رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة تمثل اللاعبين المشاركين في بطولة البتروكيماويات للتنس التي ينظمها النادي حاليًا.
وشاركت نجمة التنس الفرنسية وهي وصيفة البطلة في بطولة رولان جاروس 2011 في حفل افتتاح البطولة، وتابعت عددا من المباريات، وأبدت إعجابها بأنشطة نادي البحرين للتنس وما يضمه من ملاعب تنس ومرافق على مستوى عال، وشارك في الزيارة أمين سر الاتحاد البحريني للتنس فؤاد الرويعي.
ووجه رئيس النادي الدعوة إلى ماريون بارتولي للمشاركة في احتفالات نادي البحرين للتنس باليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عاما على التأسيس، الذي سيقام في الربع الأول من العام القادم 2024، حيث رحبت بالمشاركة في الاحتفال.
وماريون بارتولي احترفت التنس في عام 1984 وحققت خلال مسيرتها الاحترافية 8 بطولات في الفردي، من ضمنها بطولة ويمبلدون عام 2013 بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة الأمريكية سابين ليزيكي بنتيجة 6-1 و6-4، بالإضافة إلى فوزها بثلاث بطولات في الزوجي، ووصلت بارتولي إلى التصنيف السابع على مستوى العالم وذلك في 30 يناير 2012.
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