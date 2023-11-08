معربا عن سعادته بتجديد اللجنة الأولمبية الدوليةالمادح: التجديد للشيخة حياة يؤكد خبراتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أن‭ ‬تجديد‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬باستمرار‭ ‬للشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬يؤكد‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬والقدرات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬علي‭ ‬المادح،‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬إخوانه‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬للشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تجديد‭ ‬مقعدها‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬اللجان‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬أن‭ ‬التجديد‭ ‬يعتبر‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سجلت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬اسهامات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ولجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تجديد‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬يؤكد‭ ‬عملها‭ ‬الدؤوب‭ ‬وكفاءتها‭ ‬ومكانتها‭ ‬الدولية‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬الدولية‭ ‬والاقليمية‭ ‬التي‭ ‬تبوأتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وتمنى‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للشيخة‭ ‬حياة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭.‬