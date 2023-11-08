معربا عن سعادته بتجديد اللجنة الأولمبية الدوليةالمادح: التجديد للشيخة حياة يؤكد خبراتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد علي المادح نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أن تجديد اللجنة الأولمبية الدولية باستمرار للشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، يؤكد الخبرات العلمية والقدرات التي تمتلكها في مواصلة تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام، وجهودها البارزة في لجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية الدولية.
وأعرب علي المادح، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، عن خالص التهاني للشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بمناسبة تجديد مقعدها في اللجنة التي تعتبر من أهم اللجان داخل اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأوضح علي المادح أن التجديد يعتبر مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية البحرينية بشكل عام وكرة الطاولة بشكل خاص، خصوصا في ظل الخبرات العلمية والعملية التي تمتلكها الشيخة حياة في مختلف الأصعدة.
وأضاف «سجلت الشيخة حياة اسهامات بارزة في ارتقاء الرياضة بشكل عام، ولجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية الدولية، حيث أن تجديد هذه الثقة يؤكد عملها الدؤوب وكفاءتها ومكانتها الدولية المتميزة من خلال المناصب القيادية الدولية والاقليمية التي تبوأتها خلال الفترة الماضية».
وتمنى علي المادح كل التوفيق والنجاح للشيخة حياة في المرحلة القادمة، ومواصلة بذل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في اللجنة.
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