الفيبا يعلن موعد قرعة تصفيات أولمبياد باريس‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) احتضان مدينة (نيون) السويسرية يوم 27 نوفمبر الحالي قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لمنافسات كرة السلة بأولمبياد باريس 2024 بمشاركة منتخبنا الوطني، إذ سيشارك في التصفيات 24 منتخباً وهم: من آسيا البحرين ولبنان والفلبين، من أوروبا سلوفينيا، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، اسبانيا، اليونان، مونتينغرو، جورجيا، فنلندا، كرواتيا وبولندا، من إفريقيا مصر، أنغولا، ساحل العاج والكاميرون، من الأمريكيتين بورتريكو، البرازيل، الدومينيكان، المكسيك وجزر الباهاماس، ومن اوقيانوسيا منتخب نيوزلندا، وسيتم توزيعهم على 4 مجموعات وتضم كل واحدة ستة منتخبات سيلاقون بعضهم بعضاً بطريقة نصف الدوري بنظام التجمع في بلد واحد من ضمن نفس المجموعة، ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط للأولمبياد وتخرج المنتخبات الأخرى من المنافسة، وسيتم تحديد الدول الأربع التي ستستضيف التصفيات النهائية على هامش القرعة.
ويأمل منتخبنا في الظهور بصورة مميزة ليعكس مدى التطور الذي وصل إليه مؤخراً وبالذات حينما تأهل بشهر أغسطس الماضي للمنافسات النهائية لهذه التصفيات بعد أن تصدر المجموعة الآسيوية التي أقيمت في دمشق بسوريا من خلال الفوز على خمسة منتخبات هي السعودية وكازاخستان وسوريا وإندونيسيا والهند.
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