Thursday, 09 November 2023 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيبا يعلن موعد قرعة تصفيات أولمبياد باريس‎

11/8/2023 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬احتضان‭ ‬مدينة‭ (‬نيون‭) ‬السويسرية‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬قرعة‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬إذ‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬وهم‭: ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬البحرين‭ ‬ولبنان‭ ‬والفلبين،‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬لاتفيا،‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬اسبانيا،‭ ‬اليونان،‭ ‬مونتينغرو،‭ ‬جورجيا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬كرواتيا‭ ‬وبولندا،‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬مصر،‭ ‬أنغولا،‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬والكاميرون،‭ ‬من‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بورتريكو،‭ ‬البرازيل،‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬المكسيك‭ ‬وجزر‭ ‬الباهاماس،‭ ‬ومن‭ ‬اوقيانوسيا‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬وسيتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات‭ ‬وتضم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬سيلاقون‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضاً‭ ‬بطريقة‭ ‬نصف‭ ‬الدوري‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬فقط‭ ‬للأولمبياد‭ ‬وتخرج‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القرعة‭. ‬

ويأمل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬مؤخراً‭ ‬وبالذات‭ ‬حينما‭ ‬تأهل‭ ‬بشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬للمنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لهذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بسوريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬هي‭ ‬السعودية‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وسوريا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬والهند‭.‬

MENAFN08112023000055011008ID1107397343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث