الفيبا يعلن موعد قرعة تصفيات أولمبياد باريس‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬احتضان‭ ‬مدينة‭ (‬نيون‭) ‬السويسرية‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬قرعة‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬إذ‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬وهم‭: ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬البحرين‭ ‬ولبنان‭ ‬والفلبين،‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬لاتفيا،‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬اسبانيا،‭ ‬اليونان،‭ ‬مونتينغرو،‭ ‬جورجيا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬كرواتيا‭ ‬وبولندا،‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬مصر،‭ ‬أنغولا،‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬والكاميرون،‭ ‬من‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بورتريكو،‭ ‬البرازيل،‭ ‬الدومينيكان،‭ ‬المكسيك‭ ‬وجزر‭ ‬الباهاماس،‭ ‬ومن‭ ‬اوقيانوسيا‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬وسيتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مجموعات‭ ‬وتضم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬سيلاقون‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضاً‭ ‬بطريقة‭ ‬نصف‭ ‬الدوري‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬فقط‭ ‬للأولمبياد‭ ‬وتخرج‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القرعة‭. ‬

ويأمل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭ ‬ليعكس‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬مؤخراً‭ ‬وبالذات‭ ‬حينما‭ ‬تأهل‭ ‬بشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬للمنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لهذه‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بسوريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬هي‭ ‬السعودية‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وسوريا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬والهند‭.‬