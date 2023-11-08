الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد أوفت بوعودها (1)عنان مصدر الأمان.. أبعدوا سلطان عن الليبرو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قراءة: علي ميرزا الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختلف المختلفون أو اتفق المتفقون، فإن مباراتي النصر والأهلي، والمحرق والنبيه صالح ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة قد أوفتا بعهودهما، ورغم أنّ الوقت سابق لأوانه لإصدار أحكام حاسمة وقطعية فإنّ المباراتين حفلتا بنقاط ودروس فنية تستحق الوقوف عندها بالتعقيب والتحليل والإشارة ولفت الانتباه، وسنتوقف ابتداء عند مباراة الأهلي والنصر لنقرأ تفاصيلها.
فرحتان مختلفتان:
خرج الأهلي فرحا لأنه كسب نتيجة المباراة وتصدر مجموعته وهو الأهم عند الأرجنتيني إليقيتا مدرب الفريق، وخرج زميله الإيطالي لوسيو مدرب النصر وقبله جماهيره فرحين بالأداء رغم الخسارة، وكان المقابلة اختبار حقيقي للفريقين ولتفكير المدربين وحساباتهما.
عنان وهرونة:
وأثبت ناصر عنان كابتن الأهلي بأن وجوده في صفوف الأهلي يشكل مصدر أمان لزملائه وجهازه الفني والأنصار، فقد برز ابن الماحوز بصورة لافتة، وكان مصدر قلق لحوائط صد النصر التي أتعبها بتدخلاته الهجومية، ومن حسن حظ الأهلي أنّ ناصر لم يكن أحد الغائبين عن المباراة، وعلى الجانب الآخر فقد أثبت الليبرو أيمن هرونة بأنه ملك التغطية بلا جدال، فقد سيطر كعادته على المنطقة الخلفية بقتاليته وبحسن قراءته وتمركزه، وعليه أن يبتعد عن كراته الخادعة التي يتقمص معها دور صانع اللعب لأنها ليس في كل المرة تسلم الجرّة.
سلطان النصر:
غياب علي مرهون وعدم جاهزية جاسم تركي هذا الغياب الذي اضطرّ معه النصر إلى إعادة مدافعه الحر علي سلطان إلى مسقط لعبه الأول (مركز4) وعلى مسؤوليتنا الخاصة، هذا اللاعب لو عنده (سم) زيادة في طوله لكان لنا كلاما آخر، ورغم ذلك لا يختلف اثنان على ذكائه ومهاراته الفنية وحضور الحلول، لديه القدرة على التعامل مع مختلف حوائط الصد العالية والهابطة والفردية والثنائية، ونعتقد في قرارة النفس أنّ سلطان يفيد النصر في مركز4 أكثر من الليبرو، والكلمة لك يا لوسيو.
طاهر مسكوت عنه:
يمكن القول بأنّ مباراة الأهلي اكتشفت يوسف محمد طاهر ليبرو النصر الذي كان مسكوتا عنه خلال الفترة، وكان حبيس مقاعد البدلاء بجانب زميله الموهوب محمود ميرزا، ونعتقد من جديد أنّ هذا الثنائي قادر على حمل مسؤولية هذا المركز، فقط يحتاجان اللاعبان إلى الانضباط والجدية ومن الجهاز الفني إلى الثقة وإتاحة الفرصة.
أبو السعود والعبّار:
لم يمهل الأرجنتيني إليقيتا مدرب الأهلي محترفه المصري أبو السعود عيد استكمال الشوط الأول عندما عوضه بزميله سيد محمد العبار والنتيجة 16-10 للنصر، وكان التغيير وراءه نظرة ثاقبة من إليقيتا، على اعتبار أنّ المباراة حساسة، والظروف لم تساعد اللاعب على التدرج في المباريات الرسمية، ومن هنا يحتاج اللاعب إلى وقت كي يقول انه موجود، ونحتاج نحن إلى وقت كي نقيّمه ونصدر حكمنا.
واستبدال أبو السعود كانت فرصة لعودة الشاب سيد محمود العبار للتعويل عليه في مركز4 بجانب زميله ناصر عنان، ونتمنى أن يأخذ هذا اللاعب فرصته الكاملة حتى لا يصدأ على مقاعد البدلاء.
إبراهيم محمد:
لا يختلف اثنان على أنّ إبراهيم محمد قدم مردودا هجوميا واضحا في لقاء فريقه أمام الأهلي، وكان أحد البارزين، احرص على تقليل أخطائك لأن السيئات في الكرة الطائرة تأكل الحسنات.
المقابلة من وجهة نظري (لوسيو وإليقيتا)
أبدى الإيطالي لوسيو أورو مدرب النصر رضاه عما قدمه فريقه في المباراة وقال كلنا راضون عن المباراة، والخسارة التي منينا بها علينا أن ننظر إليها من المنظور الصحيح، أي أننا قدمنا أداء جماعيا رائعا، مع عديد من التحسينات الفنية والتكتيكية والسلوكية.
وأضاف بأنّ فريقه لجأ إلى الإرسال السهل خلال الأشواط الثلاثة الأولى مما سهل مأمورية الكرة الأولى لدى استقبال الفريق المنافس، وبعد خسارة الشوطين الثاني والثالث طلب من المرسلين إبراهيم محمد ويوسف خالد بالمجازفة على مستوى الإرسال.
وتابع قائلا ردا على إضاعة لاعبه يوسف خالد الإرسال في الشوط الرابع والنتيجة 24-24: لقد كان اللاعب يقدم أداء جيدا خلال الشوط وليس من المنطقي أن أطلب منه تغيير نمط تنفيذ إرساله، وتطوير الإرسال جزء من العملية، وهذا سوف يساعده مستقبلا، وعلى العكس من إبراهيم محمد الذي كان عليه تنفيذ الكرات المهمة والمخاطرة بها، وحتى أكون صادقا معك فإنّ أول لمسة له كانت قد لامست الشبكة ولم يلتفت لها حكام المباراة.
وعطفا على النقص الذي عاناه فريقه قال مدرب النصر: لقد قلت للاعبي الفريق لا أعذار لكم بعدم وجود مرهون وتركي، اليوم هذا هو الفريق بالموجودين، وعليكم أن تقدموا أفضل ما لديكم سعيا إلى تحسين مردود الفريق وأسلوبنا في ممارسة الكرة الطائرة.
ووجه لوسيو كلمة في ختام تصريحه قال فيها: علينا كجهاز فني وأنصار للفريق أن نعمل وندعم اللاعبين، ونقدم كل ما لدينا في المنافسات، ولا أريد في النهاية للندم أن يتسرب لأنفسنا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لنرى في نهاية الطواف أين محلنا من الإعراب؟
ولفت مدرب الأهلي الأرجنتيني إليقيتا إلى أنهم لعبوا بشكل سيء في الشوط الأول، ولم يتمكن فريقه من تحقيق أداء فني أفضل على المستويين الفردي والجماعي.
وتابع: ولكن بعد ذلك دخلنا بقية أشواط المباراة تدريجيا وتمكنا من تحقيق التوازن في بعض الأحيان في بقية المباراة حتى النهاية، مؤكدا أنّ المباراة كانت ثقيلة على محترفه المصري أبو السعود عيد الذي لم يستطع من تحقيق التوازن الذهني في بداية المباراة مما جعلهم يستبدلوه، ومن المؤكد أن أبو السعود قد فهم أن المسابقة البحرينية ليست سهلة بحسب قول إليقيتا وأنك تحتاج دائما إلى أن تكون لائقا 100 % للعب أمام الفرق الكبيرة.
وردا على سؤالنا بشأن مدى توقعه بأن النصر قادر على العودة إلى جو المباراة بعد تقدم فريقه بشوطين لشوط قال إليغيتا: الحقيقة في الكرة الطائرة تأتي على هذه الشاكلة، أن تلعب بشكل جيد وتفوز، وأن تلعب بشكل جيد وتخسر، وأن تلعب بشكل سيء وتفوز، وأن تلعب بشكل سيئ وتخسر، وبالنسبة له فالفوز يمثل أهمية دائما، وسوف نرى كيف نحقق ذلك بيننا وبينا أنفسنا وبأي طريقة، ونحن نعمل في ناد كبير، وعلينا أن نعرف أننا دائما ما نسعى لأن نكون بطلا للبطولة.
عاجل..
الخطأ وارد في المنافسات الرياضية، غير أن فخامة الخطأ تقاس بالوقت الذي يرتكب فيه الخطأ، وفي الكرة الطائرة بات الخطأ مكلفا وباهض الثمن في الخمس النقاط الأخيرة خاصة عندما يكون أداء الفريقين متقارب والنتيجة كذلك.
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