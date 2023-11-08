الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد أوفت بوعودها (1)عنان مصدر الأمان.. أبعدوا سلطان عن الليبرو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قراءة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









اختلف‭ ‬المختلفون‭ ‬أو‭ ‬اتفق‭ ‬المتفقون،‭ ‬فإن‭ ‬مباراتي‭ ‬النصر‭ ‬والأهلي،‭ ‬والمحرق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قد‭ ‬أوفتا‭ ‬بعهودهما،‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬الوقت‭ ‬سابق‭ ‬لأوانه‭ ‬لإصدار‭ ‬أحكام‭ ‬حاسمة‭ ‬وقطعية‭ ‬فإنّ‭ ‬المباراتين‭ ‬حفلتا‭ ‬بنقاط‭ ‬ودروس‭ ‬فنية‭ ‬تستحق‭ ‬الوقوف‭ ‬عندها‭ ‬بالتعقيب‭ ‬والتحليل‭ ‬والإشارة‭ ‬ولفت‭ ‬الانتباه،‭ ‬وسنتوقف‭ ‬ابتداء‭ ‬عند‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والنصر‭ ‬لنقرأ‭ ‬تفاصيلها‭.‬

فرحتان‭ ‬مختلفتان‭:‬

خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬فرحا‭ ‬لأنه‭ ‬كسب‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬وتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬وهو‭ ‬الأهم‭ ‬عند‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬وخرج‭ ‬زميله‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬وقبله‭ ‬جماهيره‭ ‬فرحين‭ ‬بالأداء‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬وكان‭ ‬المقابلة‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬للفريقين‭ ‬ولتفكير‭ ‬المدربين‭ ‬وحساباتهما‭.‬

عنان‭ ‬وهرونة‭:‬

وأثبت‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬كابتن‭ ‬الأهلي‭ ‬بأن‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأهلي‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬أمان‭ ‬لزملائه‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬والأنصار،‭ ‬فقد‭ ‬برز‭ ‬ابن‭ ‬الماحوز‭ ‬بصورة‭ ‬لافتة،‭ ‬وكان‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬لحوائط‭ ‬صد‭ ‬النصر‭ ‬التي‭ ‬أتعبها‭ ‬بتدخلاته‭ ‬الهجومية،‭ ‬ومن‭ ‬حسن‭ ‬حظ‭ ‬الأهلي‭ ‬أنّ‭ ‬ناصر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬المباراة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬فقد‭ ‬أثبت‭ ‬الليبرو‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭ ‬بأنه‭ ‬ملك‭ ‬التغطية‭ ‬بلا‭ ‬جدال،‭ ‬فقد‭ ‬سيطر‭ ‬كعادته‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الخلفية‭ ‬بقتاليته‭ ‬وبحسن‭ ‬قراءته‭ ‬وتمركزه،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬كراته‭ ‬الخادعة‭ ‬التي‭ ‬يتقمص‭ ‬معها‭ ‬دور‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬لأنها‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المرة‭ ‬تسلم‭ ‬الجرّة‭.‬

سلطان‭ ‬النصر‭:‬

غياب‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬وعدم‭ ‬جاهزية‭ ‬جاسم‭ ‬تركي‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬الذي‭ ‬اضطرّ‭ ‬معه‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬مدافعه‭ ‬الحر‭ ‬علي‭ ‬سلطان‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬لعبه‭ ‬الأول‭ (‬مركز4‭) ‬وعلى‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬الخاصة،‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬لو‭ ‬عنده‭ (‬سم‭) ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬طوله‭ ‬لكان‭ ‬لنا‭ ‬كلاما‭ ‬آخر،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬ذكائه‭ ‬ومهاراته‭ ‬الفنية‭ ‬وحضور‭ ‬الحلول،‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬العالية‭ ‬والهابطة‭ ‬والفردية‭ ‬والثنائية،‭ ‬ونعتقد‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬أنّ‭ ‬سلطان‭ ‬يفيد‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬مركز4‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الليبرو،‭ ‬والكلمة‭ ‬لك‭ ‬يا‭ ‬لوسيو‭.‬

طاهر‭ ‬مسكوت‭ ‬عنه‭:‬

يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأنّ‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬اكتشفت‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬ليبرو‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مسكوتا‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة،‭ ‬وكان‭ ‬حبيس‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬بجانب‭ ‬زميله‭ ‬الموهوب‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا،‭ ‬ونعتقد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الثنائي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬فقط‭ ‬يحتاجان‭ ‬اللاعبان‭ ‬إلى‭ ‬الانضباط‭ ‬والجدية‭ ‬ومن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬الثقة‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭.‬

أبو‭ ‬السعود‭ ‬والعبّار‭:‬

لم‭ ‬يمهل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬محترفه‭ ‬المصري‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬عيد‭ ‬استكمال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬عوضه‭ ‬بزميله‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬العبار‭ ‬والنتيجة‭ ‬16‭-‬10‭ ‬للنصر،‭ ‬وكان‭ ‬التغيير‭ ‬وراءه‭ ‬نظرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬من‭ ‬إليقيتا،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬حساسة،‭ ‬والظروف‭ ‬لم‭ ‬تساعد‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يحتاج‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬كي‭ ‬يقول‭ ‬انه‭ ‬موجود،‭ ‬ونحتاج‭ ‬نحن‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬كي‭ ‬نقيّمه‭ ‬ونصدر‭ ‬حكمنا‭.‬

واستبدال‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬لعودة‭ ‬الشاب‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬العبار‭ ‬للتعويل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مركز4‭ ‬بجانب‭ ‬زميله‭ ‬ناصر‭ ‬عنان،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬فرصته‭ ‬الكاملة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يصدأ‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

إبراهيم‭ ‬محمد‭:‬

لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬قدم‭ ‬مردودا‭ ‬هجوميا‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬البارزين،‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬أخطائك‭ ‬لأن‭ ‬السيئات‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تأكل‭ ‬الحسنات‭.‬

المقابلة‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ (‬لوسيو‭ ‬وإليقيتا‭)‬

أبدى‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬أورو‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬رضاه‭ ‬عما‭ ‬قدمه‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وقال‭ ‬كلنا‭ ‬راضون‭ ‬عن‭ ‬المباراة،‭ ‬والخسارة‭ ‬التي‭ ‬منينا‭ ‬بها‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬المنظور‭ ‬الصحيح،‭ ‬أي‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬جماعيا‭ ‬رائعا،‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬التحسينات‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬والسلوكية‭.‬

وأضاف‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬السهل‭ ‬خلال‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬مأمورية‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المرسلين‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬ويوسف‭ ‬خالد‭ ‬بالمجازفة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإرسال‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إضاعة‭ ‬لاعبه‭ ‬يوسف‭ ‬خالد‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬والنتيجة‭ ‬24‭-‬24‭: ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬اللاعب‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬أطلب‭ ‬منه‭ ‬تغيير‭ ‬نمط‭ ‬تنفيذ‭ ‬إرساله،‭ ‬وتطوير‭ ‬الإرسال‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬وهذا‭ ‬سوف‭ ‬يساعده‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكرات‭ ‬المهمة‭ ‬والمخاطرة‭ ‬بها،‭ ‬وحتى‭ ‬أكون‭ ‬صادقا‭ ‬معك‭ ‬فإنّ‭ ‬أول‭ ‬لمسة‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬لامست‭ ‬الشبكة‭ ‬ولم‭ ‬يلتفت‭ ‬لها‭ ‬حكام‭ ‬المباراة‭.‬

وعطفا‭ ‬على‭ ‬النقص‭ ‬الذي‭ ‬عاناه‭ ‬فريقه‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭: ‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬للاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬أعذار‭ ‬لكم‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬مرهون‭ ‬وتركي،‭ ‬اليوم‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬بالموجودين،‭ ‬وعليكم‭ ‬أن‭ ‬تقدموا‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديكم‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مردود‭ ‬الفريق‭ ‬وأسلوبنا‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

ووجه‭ ‬لوسيو‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬علينا‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬وأنصار‭ ‬للفريق‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬وندعم‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ونقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬للندم‭ ‬أن‭ ‬يتسرب‭ ‬لأنفسنا،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لنرى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬أين‭ ‬محلنا‭ ‬من‭ ‬الإعراب؟

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬لعبوا‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الفردي‭ ‬والجماعي‭.‬

وتابع‭: ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬دخلنا‭ ‬بقية‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬تدريجيا‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬ثقيلة‭ ‬على‭ ‬محترفه‭ ‬المصري‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬عيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬الذهني‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬مما‭ ‬جعلهم‭ ‬يستبدلوه،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬قد‭ ‬فهم‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬البحرينية‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬بحسب‭ ‬قول‭ ‬إليقيتا‭ ‬وأنك‭ ‬تحتاج‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لائقا‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬للعب‭ ‬أمام‭ ‬الفرق‭ ‬الكبيرة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬توقعه‭ ‬بأن‭ ‬النصر‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬جو‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بشوطين‭ ‬لشوط‭ ‬قال‭ ‬إليغيتا‭: ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشاكلة،‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وتفوز،‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وتخسر،‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬وتفوز،‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‭ ‬وتخسر،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬له‭ ‬فالفوز‭ ‬يمثل‭ ‬أهمية‭ ‬دائما،‭ ‬وسوف‭ ‬نرى‭ ‬كيف‭ ‬نحقق‭ ‬ذلك‭ ‬بيننا‭ ‬وبينا‭ ‬أنفسنا‭ ‬وبأي‭ ‬طريقة،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬كبير،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أننا‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬نسعى‭ ‬لأن‭ ‬نكون‭ ‬بطلا‭ ‬للبطولة‭.‬

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الخطأ‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬فخامة‭ ‬الخطأ‭ ‬تقاس‭ ‬بالوقت‭ ‬الذي‭ ‬يرتكب‭ ‬فيه‭ ‬الخطأ،‭ ‬وفي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بات‭ ‬الخطأ‭ ‬مكلفا‭ ‬وباهض‭ ‬الثمن‭ ‬في‭ ‬الخمس‭ ‬النقاط‭ ‬الأخيرة‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬أداء‭ ‬الفريقين‭ ‬متقارب‭ ‬والنتيجة‭ ‬كذلك‭.‬