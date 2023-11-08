لحساب الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتازالشباب يصطدم بالحالة.. وهل يجتاز الحد ((بحر سترة))؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬





تستكمل‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الشباب‭ ‬يواجه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬ذاته‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬نظيره‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭.‬

فعلى‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬يصطدم‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬المندفع‭ ‬بمستوياته‭ ‬ونتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري،‭ ‬بصحوة‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬بوري‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشرًا‭ ‬بمباراة‭ ‬منتظرة‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الماروني‮»‬‭ ‬و«البرتقالي‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خطف‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭.‬

الشباب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع،‭ ‬نجح‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حصد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬آخرهما‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬‮«‬عقر‭ ‬داره،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬يطمح‭ ‬لأن‭ ‬يواصل‭ ‬الانتصارات‭ ‬والتقدم‭ ‬بمركزه‭ ‬للأمام،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬سيقفز‭ ‬نحو‭ ‬مركزين‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لعبها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وقد‭ ‬تراجع‭ ‬تدريجيًا‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الأمامية‭ ‬حتى‭ ‬مركزه‭ ‬الحالي‭ ‬الخامس‭. ‬انتصاره‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬ويوقف‭ ‬نزف‭ ‬النقاط‭ ‬المستمر‭ ‬والذي‭ ‬سيكلفه‭ ‬الكثير‭ ‬لاحقًا‭.‬

يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬المدرب‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬وعلى‭ ‬تدريب‭ ‬الحالة‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان،‭ ‬ويعوّل‭ ‬مجيد‭ ‬على‭ ‬بروز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬أليسون‭ ‬روميو،‭ ‬كارلوس‭ ‬ألبيرتو،‭ ‬فيصل‭ ‬بودهوم،‭ ‬حنان‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬علي‭ ‬محمد،‭ ‬جيمس‭ ‬أولافادي،‭ ‬فيما‭ ‬يعتمد‭ ‬رضوان‭ ‬على‭ ‬عمر‭ ‬عبدالباسط‭ ‬ومحمد‭ ‬سالم‭ ‬ومحمود‭ ‬الحايكي‭ ‬وجوماي‭ ‬جالو،‭ ‬هارون‭ ‬الزبيدي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬موسى‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬المحرق،‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬وضع‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬عن‭ ‬نظيره‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المميزة‭ ‬وكسب‭ ‬الانتصارات‭ ‬المتتالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬بالدوري،‭ ‬ليصل‭ ‬برصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬قفزت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬سترة،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬تعادلين‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬المحرق،‭ ‬يُمنّي‭ ‬النفس‭ ‬عبر‭ ‬مدربه‭ ‬يوسف‭ ‬يعقوب‭ -‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تكليفه‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭- ‬بأن‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬والتحرك‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬المتأخر،‭ ‬حيث‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬تغيير‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدربين‭ ‬للكرة‭ ‬الستراوية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬جولات‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬جيد‭ ‬ويعود‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينسف‭ ‬طموحه‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬الكبار‭ ‬موسما‭ ‬آخر‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬مبكر‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭. ‬الحد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬لن‭ ‬يفرط‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬ظروف‭ ‬سترة‭ ‬‮«‬اللامستقر‮»‬‭ ‬وتعزيز‭ ‬رصيده‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ستضيف‭ ‬له‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬محصلته،‭ ‬وسيعول‭ ‬مدربه‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬المتاحة‭ ‬التي‭ ‬حركته‭ ‬من‭ ‬القاع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬الآن‭ ‬عبر‭ ‬ايموبيلي،‭ ‬أحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬حمزة‭ ‬الهمامي،‭ ‬عدنان‭ ‬فواز،‭ ‬محمد‭ ‬جمال،‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله،‭ ‬كميل‭ ‬عبدالله،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ ‬وهشام‭ ‬أحمد،‭ ‬وسترة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬علي‭ ‬العصفور،‭ ‬خليفة‭ ‬اللافي،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬الكسندر‭ ‬وأحمد‭ ‬صالح‭ ‬سند‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى‭.‬