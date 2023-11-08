النجمة يكتسح كال هيت الأمريكي في ((سوبر جلوب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق النجمة نتيجة الفوز الكاسحة على نظيره كال هيت الأمريكي (22/29) في المباراة التي جمعتهما ظهر أمس الأربعاء لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» التي تحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام السعودية.
انتهى الشوط الأول بتقدم النجمة بفارق ثلاثة أهداف (9/12)، وبذلك حقق النجمة انتصاره الأول وحصد أول نقطتين في هذه البطولة بعدما مُني بالخسارة أمام كيلسي البولندي، لينتظر لقاء كيلسي البولندي وكال هيت لمعرفة ترتيب فرق المجموعة، والتي ستحدد فيما بعد مباراته في تحديد المراكز الشرفية. ونال محمد حبيب جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وظهر ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة بصورة جيدة خلال الشوط الأول، وسيطر على مجرياته بفضل حراسة علي خميس والجوانب الدفاعية بالإضافة إلى الهجوم الذي تمكن من خلاله من تسجيل الأهداف من مختلف المراكز كمهدي سعد وبلال بشام ومحمد حبيب برميات الجزاء ومجتبى الزيمور، وكان بإمكان النجمة أن يوسع فارق الأهداف إلى أكثر مما انتهى عليه الشوط إلا أنه أخفق في ذلك بسبب التسرع.
وفي الشوط الثاني نجح النجمة عبر حراسته المتميزة لحمد الشملان وجاسم رضي في التصدي للكرات واللعب السريع «الفاست» لبلال بشام ومحمد حبيب ومهدي سعد في توسيع الفارق في العشرة الأولى لصالحه (11/18)، ليفرض النجمة بقيادة مدربه سيد علي الفلاحي إيقاعه على ما تبقى من المجريات وسط تواضع أداء الفريق الأمريكي، ليزج بعدها المدرب الفلاحي ببقية اللاعبين لأخذ فرصتهم في تكملة اللقاء الذي انتهى لصالحهم.
MENAFN08112023000055011008ID1107397340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.