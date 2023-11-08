النجمة يكتسح كال هيت الأمريكي في ((سوبر جلوب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسحة‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬كال‭ ‬هيت‭ ‬الأمريكي‭ (‬22/29‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬بالدمام‭ ‬السعودية‭.‬

انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬النجمة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ (‬9/12‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬النجمة‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬وحصد‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعدما‭ ‬مُني‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كيلسي‭ ‬البولندي،‭ ‬لينتظر‭ ‬لقاء‭ ‬كيلسي‭ ‬البولندي‭ ‬وكال‭ ‬هيت‭ ‬لمعرفة‭ ‬ترتيب‭ ‬فرق‭ ‬المجموعة،‭ ‬والتي‭ ‬ستحدد‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬الشرفية‭. ‬ونال‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وظهر‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬مجرياته‭ ‬بفضل‭ ‬حراسة‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬والجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراكز‭ ‬كمهدي‭ ‬سعد‭ ‬وبلال‭ ‬بشام‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬برميات‭ ‬الجزاء‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكان‭ ‬النجمة‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬فارق‭ ‬الأهداف‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬انتهى‭ ‬عليه‭ ‬الشوط‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬التسرع‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬النجمة‭ ‬عبر‭ ‬حراسته‭ ‬المتميزة‭ ‬لحمد‭ ‬الشملان‭ ‬وجاسم‭ ‬رضي‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للكرات‭ ‬واللعب‭ ‬السريع‭ ‬‮«‬الفاست‮»‬‭ ‬لبلال‭ ‬بشام‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬ومهدي‭ ‬سعد‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬لصالحه‭ (‬11/18‭)‬،‭ ‬ليفرض‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬إيقاعه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المجريات‭ ‬وسط‭ ‬تواضع‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ليزج‭ ‬بعدها‭ ‬المدرب‭ ‬الفلاحي‭ ‬ببقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأخذ‭ ‬فرصتهم‭ ‬في‭ ‬تكملة‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬لصالحهم‭.‬