نقابة الصحفيين ترصد 306 جريمة وانتهاك من بينهم 40 شهيدا و20 أسيرا وتدمير 130 مؤسسة ومنازل صحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /اكد تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، كان الأسوأ في تاريخ الصحافة العالمية، لحجم الضحايا من الصحفيين الذين ارتقوا بفعل مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحالة الصحفية الفلسطينية.

و بين تقرير لجنة الحريات الصحفية، التابعة للنقابة أن شهر أكتوبر شهد استشهاد 40 من الزملاء العاملين في المؤسسات الصحفية، من بينهم 30 من الصحفيين و10 من الطواقم الإدارية والفنية العاملة في قطاع الإعلام، بالإضافة لعدد غير محدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين استهدفهم الاحتلال بالقتل والاعتقال والقصف والملاحقة.

كما أشار التقرير لاعتقال 20 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

واستهدف الاحتلال نحو 62 مؤسسة إعلامية بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي بقطاع غزة، في حين استهدف بعض المؤسسات الإعلامية بالإغلاق والمصادرة في الضفة الغربية.

كما اشار التقرير الى تدمير الاحتلال أكثر من 70 منزلا للصحفيين وعائلاتهم جراء الاستهداف المقصود والذي راح ضحيته نحو 200 شهيد من عائلات الصحفيين.

وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية واصل الاحتلال ايضا جرائمه وانتهاكاته التي وصلت الى أكثر من 112 واقعة، كان أبرزها: 37 حالة منع من التغطية واحتجاز الطواقم، وكذلك 21 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع و17 حالة اعتداء جسدي وضرب و15 حالة مصادرة أدوات ومعدات شخصية ومهنية للصحفيين و13 حالة تحريض مكتوب ولفظي من جهات اسرائيلية مختلفة و8 حالات تهديد مباشر بإطلاق النار و4 حالات اغلاق مؤسسات إعلامية واثنين من الزملاء أصيبوا بأعيرة نارية من جيش الاحتلال عدى عن اشكال اخرى متعددة من الانتهاكات وابرزها المنع من التنقل بين المحافظات والاستدعاء لمقرات المخابرات الاسرائيلية لغرض التحقيق والتهديد والإرهاب .

ونوه رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام، أن عدد الضحايا لجرائم وانتهاكات الاحتلال قد يكون أكبر وأخطر مما ذكر وذلك بفعل صعوبة العمل بدقة في قطاع غزة بسبب استدامة القصف الصاروخي والمدفعي مما يحد من التنقل والمتابعة الدقيقة.

وأضاف اللحام، أن لجنة الحريات تنشر الوقائع التي تأكدت منها وتابعتها رغم الصعوبة التي يعيشها الصحفيين على ان يتم التدقيق اكثر والإضافة في حال توافرت أي معلومات كانت مجهولة او أي مستجد في هذا الملف.

و أشار اللحام لتقارير المؤسسات الدولية الخاصة برصد الانتهاكات في العالم والتي لم تشهد في تاريخها ان يرتقي 44 من الحالة الصحفية العالمية في شهر واحد هذا العدد من الصحفيين حيث سجل معدل ارتقاء 50 صحفيا سنويا في كل العالم وفي 2021-2022 سجل 86 ضحية وفق المؤسسات الدولية أي ان الصحفيين الفلسطينيين في شهر اكتوبر فقدوا أكثر من نصف الصحفيين على الكرة الارضية من ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات مما يؤكد ان شهر اكتوبر هو الاسوأ على الاطلاق في تاريخ الجرائم العالمية بحق الصحفيين.