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المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الضفة على وشك تصعيد كبير

11/8/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة العسكرية حذرت مجلس وزراء الحرب من أن الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير.


يأتي التحذير في ظل اقتحامات وحملات اعتقال يومية متصاعدة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل شهر من الآن.

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