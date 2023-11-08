المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الضفة على وشك تصعيد كبير

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الضفة على وشك تصعيد كبير
التاريخ
11/8/2023 7:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة العسكرية حذرت مجلس وزراء الحرب من أن الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير.
يأتي التحذير في ظل اقتحامات وحملات اعتقال يومية متصاعدة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل شهر من الآن.
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