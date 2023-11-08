شكري وغوتيريش يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأوضاع في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن شكري وغوتيريش بحثا الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.



وثمن شكري المواقف المتوازنة التي يتبناها غوتيريش على مسار احتواء تداعيات الأزمة ووضع حد لها.



من جانبه، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمنا الدور المهم الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلا عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.



بترا