ندوة في إربد تناقش المآلات السياسية للحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت ندوة حوارية، نظمها مجمع النقابات المهنية، بإربد، اليوم الأاربعاء، حول المآلات السياسية والعسكرية للحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتوافق النقابيون المتحدثون في الندوة على أن الحرب الهمجية على غزة بغض النظر عن نتائجها العسكرية ستحدث تحولات مهمة على الصعيد السياسي في المنطقة سواء ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية أو ما يتصل بالصراعات الدولية التي يشكل فيها الإقليم دورا محوريا.



وأكدوا أن الأهداف المعلنة وغير المعلنة للحرب على غزة إسرائيليا وأميركيا وأوروبيا تنطوي على سيناريوهات لتغيير الوضع الديموغرافي للمنطقة بما يخدم مصالح الغرب وإسرائيل على حد سواء.



وشددوا على أن تلك الأطماع تستدعي التحوط لها وعدم السماح بتهيئة البيئة المناسبة لفرضها على الواقع وهو ما يوجب الوقوف بقوة ضد العدوان والتصدي له ووقف حرب الإبادة البشرية التي تمارس ضد غزة لتشكيل نوع آخر من السيطرة عليها يبعدها عن تشكيل الخطر على الاحتلال والقوى الداعمة له.



ولفتوا إلى أن الدعم الأميركي غير المسبوق بعدوان قوات الاحتلال على قطاع لا يمتلك جيشا منظما يؤشر إلى تلك الأهداف بعيدة المدى.



وطالبوا بموقف عالمي وعربي حازم تجاه العدوان الوحشي على غزة الذي لم يراعي أبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما يشي بنية تغيير الوضع الديموغرافي القائم في غزة ومحيطها.



وأكدوا أن وقف العدوان وصمود غزة أمام هذه الحرب الفاشية هو الكفيل بوأد المخطط السياسي المرسوم للمنطقة.



كما أكدوا أن الأردن من أوائل الدول التي نبهت لمخاطر وتداعيات الحرب وعدم تحقيق السلام العادل، منوهين بأن جلالة الملك عبدالله الثاني خاطب العالم حول هذه المخاطر وتأثيرها على فرص السلام والأمن والاستقرار.



وشددوا على أن تلاحم الموقفين الرسمي والشعبي الأردني وفي مقدمته مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، هي الأقوى والأكثر استدراكا لمآلات الحرب على غزة وآثارها على المنطقة برمتها.



ودعوا الأشقاء العرب إلى دعم الموقف الأردني والضغط باتجاه وقف المجاز التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأبرياء والعزل ودور العبادة والمستشفيات ودور الإيواء والمدارس وغيرها ووقف عنجهية الاحتلال الإسرائيلي بأدوات الضغط التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية و أحرار العالم.



من جهة أخرى، نظمت غرفة تجارة إربد اليوم حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء من الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.