نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مصادر أنّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيصل إلى قطر يوم غد الخميس من أجل مفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح عدد من المحتجزين في غزة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة.
يأتي ذلك بينما تتواتر أنباء عن مفاوضات جارية للإفراج عن عدد من المدنيين المحتجزين على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في القطاع لمدة يومين أو ثلاثة.
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