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نيويورك تايمز: اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزًا في غزة

11/8/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت مصادر أنّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيصل إلى قطر يوم غد الخميس من أجل مفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح عدد من المحتجزين في غزة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة.
يأتي ذلك بينما تتواتر أنباء عن مفاوضات جارية للإفراج عن عدد من المدنيين المحتجزين على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في القطاع لمدة يومين أو ثلاثة.




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