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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قصف أهداف لحزب الله

11/8/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني بينها مبان ونقاط عسكرية استخدمها ضد إسرائيل.


وأضاف أنه تم أيضا قصف خلية كانت تحاول إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيرنيت عند الحدود الشمالية.

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