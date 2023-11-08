الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قصف أهداف لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قصف أهداف لحزب الله
التاريخ
11/8/2023 7:10:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني بينها مبان ونقاط عسكرية استخدمها ضد إسرائيل.
وأضاف أنه تم أيضا قصف خلية كانت تحاول إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيرنيت عند الحدود الشمالية.
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