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حماس: مشكلتنا ليس حكم ولكن مع ما تريده واشنطن في غزة

11/8/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال القيادي في حركة "حماس" غازي حمد، ليست مشكلتنا في موضوع الحكم في غزة وإنما بما يريده الأمريكيون من انتزاع غزة من المنظومة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني كله يرفض الموقف الأمريكي حول موضوع مستقبل غزة أو غيره.


وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تحكم فيه حركة "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الصراع.


وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع بأن المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى بيد تل أبيب عقب الحرب.


من جانبه أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، يوم الثلاثاء، أنه لا يحق لأحد الحديث عن إدارة غزة بعد الحرب.

RT

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