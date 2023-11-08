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القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين خلال تفتيش منازل في الخليل

11/8/2023 7:10:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت القوات الإسرائيلية، ليل الأربعاء الخميس، فلسطينيين خلال تفتيشها عددا من المنازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال رئيس المجلس البلدي في الخليل محمد فطافطة لـ"وفا": "إن قوات الاحتلال اعتقلت عضوي المجلس البلدي ركاض عدلي الشلالفة، وراضي عبد الله المرقطن، أثناء قيامهما بتفقد مضخات المياه الخاصة بالبلدة بمنطقة الثغرة".


وأضافت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في ترقوميا، وسرقت مصاغا ذهبيا من منزل أحد المواطنين الفلسطينيين خلال تفتيشه، كما فتشت منزل آخر، وألحقت أضرارا جسيمة بمحتوياته من أثاث وغيره".


RT

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